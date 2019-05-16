شكرا لقرائتكم خبر عن بحث علمى: العلاج الهرمونى لسرطان البروستاتا يزيد خطر الإصابة بالزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف عدد من الباحثين أن الخضوع لنوع من علاج سرطان البروستاتا يسمى العلاج الهرموني قد يؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف كأحد الآثار الجانبية وفقا لما ذكره موقع " “ healthline

ويؤكد البحث الخيارات الصعبة المحتملة التي يواجهها بعض كبار السن بشكل متزايد عند دخولهم منتصف الستينيات في بعض الحالات ، فقد يضطر الأطباء إلى وصف العلاج الهرموني للأشخاص المصابين بسرطان البروستاتا مما قد يؤثر عليهم فى مرحلة متقدمة فى العمر.

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وجمع البحث الجديد بيانات من أكثر من 100 ألف رجل الذين تلقوا العلاج الهرموني وتبين أنهم أكثر عرضة بنسبة 22 % للإصابة بالخرف من الرجال الذين لم يتلقوا هذا العلاج ، وكانوا أكثر عرضة بنسبة 29 % لتطوير مرض الزهايمر ، وهو السبب الأكثر شيوعا للخرف ،ووجد الباحثون أن هذه الفرص زادت أيضًا إذا كانوا يخضعون للعلاج الهرموني لمدة سبعة أشهر أو أكثر.