صحة ورشاقة

بحث علمى: العلاج الهرمونى لسرطان البروستاتا يزيد خطر الإصابة بالزهايمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف عدد من الباحثين أن الخضوع لنوع من علاج سرطان البروستاتا يسمى العلاج الهرموني قد يؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف كأحد الآثار الجانبية وفقا لما ذكره موقع " “ healthline

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ويؤكد البحث الخيارات الصعبة المحتملة التي يواجهها بعض كبار السن بشكل متزايد عند دخولهم منتصف الستينيات في بعض الحالات ، فقد يضطر الأطباء إلى وصف العلاج الهرموني للأشخاص المصابين بسرطان البروستاتا مما قد يؤثر عليهم فى مرحلة متقدمة فى العمر.

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وجمع البحث الجديد بيانات من أكثر من 100 ألف  رجل الذين تلقوا العلاج الهرموني وتبين أنهم  أكثر عرضة بنسبة 22 % للإصابة بالخرف من الرجال الذين لم يتلقوا هذا العلاج ، وكانوا أكثر عرضة بنسبة 29 % لتطوير مرض الزهايمر ، وهو السبب الأكثر شيوعا للخرف ،ووجد الباحثون أن هذه الفرص زادت أيضًا إذا كانوا يخضعون للعلاج الهرموني لمدة سبعة أشهر أو أكثر.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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