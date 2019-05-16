شكرا لقرائتكم خبر عن لو متعرفش قيمته.. 8 فوائد للطحال فى جسم الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطحال من الأعضاء الهامة فى جسم الإنسان، ولكن البعض لا يقدر أهميته ووظائفه الكبيرة فى الجسم وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد ووظيفة الطحال فى جسم الإنسان.

ذكر موقع "Medical news today" أن الطحال في الجزء العلوي الأيسر من البطن، محميًا من القفص الصدري، وهو أكبر عضو في الجهاز اللمفاوي، الذى يعيد تدوير خلايا الدم الحمراء القديمة ويخزن الصفائح الدموية (مكونات الدم التي تساعد على وقف النزيف) وخلايا الدم البيضاء.



فوائد الطحال

فوائد الطحال فى جسم الإنسان

وظيفة الطحال الأساسية هي تصفية الدم، بينما يتدفق الدم إلى الطحال، فإنه يكتشف أي خلايا دم حمراء قديمة أو تالفة، يتدفق الدم عبر متاهة من الممرات في الطحال. تتدفق الخلايا السليمة مباشرة ، ولكن الخلايا التي تُعتبر غير ضارة تُفكك بواسطة خلايا الدم البيضاء الكبيرة التي تسمى البلاعم.

بمجرد تحطيم خلايا الدم الحمراء، يخزن الطحال منتجات بقايا مفيدة، مثل الحديد، والتي تعود في النهاية إلى نخاع العظام، مما يجعل الهيموجلوبين (الجزء المحتوي على الحديد من الدم).

الطحال يخزن أيضا الدم- الأوعية الدموية للطحال يمكن أن تتوسع بشكل كبير، في البشر، يتم الاحتفاظ بحوالي 1 كوب من الدم في الطحال، ويكون جاهزًا للإفراج إذا كان هناك فقد كبير للدم ، بعد وقوع حادث، على سبيل المثال.

يلعب الطحال أيضًا دورًا في الاستجابة المناعية عن طريق الكشف عن مسببات الأمراض مثل: (البكتيريا) ، وإنتاج خلايا الدم البيضاء استجابة لذلك.

Advertisements

يتم تخزين حوالي ربع الخلايا اللمفاوية الخاصة بنا (نوع من خلايا الدم البيضاء) في الطحال في أي وقت.

الطحال يزيل الصفائح الدموية القديمة من الدم، كما أنه بمثابة خزان للصفائح الدموية.

-مع تطور الجنين ، يصنع الطحال خلايا دم حمراء ، ولكن بعد الشهر الخامس من الحمل ، يتوقف.

-ينتج الطحال أيضًا مركبات تسمى opsonins ، مثل properdin و tuftsin ، التى تساعد الجهاز المناعي.



فوائد الطحال

هل يمكن أن تعيش بدون طحال؟

ذكر موقع " science abc" أننا يمكننا العيش بدون طحال، لكن هذا لا يعني أنه عديم الفائدة تمامًا، حيث يقوم الطحال بتصفية الدم ويساعد الجسم على مكافحة الالتهابات.

من الناحية الفنية، يمكن إزالة الطحال بشرط تلفه، ومع ذلك يجب أن نتذكر أن الأشخاص الذين ليس لديهم طحال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.