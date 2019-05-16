شكرا لقرائتكم خبر عن متوقفش رياضة.. أعرف إزاى توفق بين التمارين والصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تخطط للتخلي عن روتين التمرين خلال شهر رمضان ، فكر مرة أخرى، حيث يرى الخبراء وفقا لتقرير مجلة " khaleejtimes"أن التمرينات والصيام يمكنهما أن يسيران معاً، لذا نقدم لك بعض النصائح حول كيفية الحفاظ على خطط التمرين أثناء الصيام خلال الشهر الكريم.

التمرين والصيام:

التمرينات والصيام يمكن أن يجتمعا دون التسبب في أي ضرر للجسم، فعندما نمارس الرياضة أثناء الصيام ، فإنها تجبر الجسم بشكل أساسي على التخلص من الدهون، حيث يتم التحكم في عمليات حرق الدهون في الجسم عن طريق الجهاز العصبي الودي، والذي بدوره يتم تنشيطه عن طريق التمرين ونقص الطعام، لذلك فإن ممارسة الرياضة أثناء الصيام يمكن أن تساعد في الحفاظ على الوزن.



التمارين فى رمضان1

ما هي أفضل الأوقات لممارسة الرياضة؟

وفقا للاقتراحات الطبية فأن أفضل وقت للتمرين يكون بعد صلاة التراويح في الليل، لأنه الوقت الذى يمكن أن تستهلك فيه الوجبات الكافية والمياه للمساعدة في التمرين، فيمكن شرب العصائر والسوائل الأخرى أثناء التمرين، كما يمكن إجراء بعض التمارين بعد الإفطار أو قبل السحور.

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التمارين فى رمضان

ما نوع التمرين الذي يجب القيام به؟

تجنب تمرينات الشدة العالية التي ترفع معدل النبض إلى أكثر من 150 في الدقيقة ، خاصة إذا كنت لم تفطر بعد، و ينصح بالقيام بتمارين بطيئة أو معتدلة، مثل المشي السريع والركض البطيء وركوب الدراجات والتمرينات الخفيفة في صالة الألعاب الرياضية لشهر رمضان.

من الضروري اتباع نظام غذائي متوازن وتناول كمية كافية من السوائل للمساعدة في الحفاظ على ممارسة روتينية صحية خلال الشهر، و يتم تشجيع تناول الكربوهيدرات أثناء السحور مما يساعد على البقاء نشيطًا.