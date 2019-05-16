شكرا لقرائتكم خبر عن لو داخل على امتحانات.. ركز على المكسرات الأسماك الدهنية والشاى الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدماغ البشري هو بلا شك أحد أهم أجزاء الجسم، فهو المسئول عن كل وظيفة الجسم بطريقة أو بأخرى، الدماغ البشرى وفقا لموقع " onlymyhealth" يعمل لمدة 24 ساعة، و لتحسين أداء الدماغ البشرى تحتاج إلى نظام غذائى صديق للدماغ خاصة إذا كنت طالب وفى فترة امتحانات .

إليك بعض الأطعمة التي يمكنك غرسها في نظامك الغذائي للحصول على دماغ سليم.

البيض

يعد البيض مصدرًا كبيرًا للبروتين ، حيث يمكنك تناوله في وجبة الإفطار بسهولة شديدة، يمكنك طهي البيض بطرق مختلفة، مما يساعد على زيادة قوة عقلك.



بيض مسلوق

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المكسرات

تناول المكسرات يعمل على تحسين أداء الدماغ، فهي صحية للغاية والتي يمكن أن تبقيك يقظاً لفترة أطول، كل ما عليك فعله تناول حفنة من المكسرات يوميًا للحفاظ على صحة دماغك.



مكسرات

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية تتصدر قائمة الأطعمة الصديقة للمخ ، فسوف يساعدك تناول الأطعمة الدهنية على التعلم والحفاظ على ذاكرتك ، يمكنك الاستمتاع بالطعم الرائع للأسماك الدهنية للحفاظ على صحة دماغك مثل سمك السالمون.

الخضروات

بعض الناس لا يتمتعون بطعم الخضروات الخضراء، لكن الخضروات الخضراء صحية للغاية، و يمكنك أن تتناولها بطرق مختلف، ولكن يجب أن تكون الخضروات الخضراء ضرورية في نظامك الغذائي يوميًا للحفاظ على صحة عظامك.



شاى اخضر

شاي أخضر

فوائد الشاي الأخضر لفقدان الوزن معروفة لدى الجميع، ولكن هل تعلم أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعدك على زيادة قوة عقلك أيضًا؟ يمكنك تناول كوبين من الشاي الأخضر يوميًا لتعزيز صحة عقلك.