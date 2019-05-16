شكرا لقرائتكم خبر عن اتسحر صح.. تعرف على شروط الوجبة لضمان صيام صحى وغير مرهق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السحور يعد من الوجبات الأساسية خلال شهر رمضان، حيث إنه الوجبة التي يتناولها الشخص قبل ساعات الصيام الطويلة، ونجد أن بعض الأشخاص يتناولون هذه الوجبة بطريقة غير صحية مما يؤدي لإصابتهم بالتعب والإرهاق ثاني يوم خلال الصيام، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي طريقة السحور الصحية خلال شهر رمضان، وذلك وفقا لموقع " dailysabah".



السحور

يمكنك تناول وجبة سحور ولكن دون فائدة منها، فنجد أن بعض الأشخاص يتناولون الأطعمة المقلية كالبطاطس المحمرة والطعمية، وهذا الأمر يتسبب في شعور الشخص بالعطش الشديد، وأيضا عدم القدرة على تحمل ساعات الصيام الطويلة، ولذا عليك أيها الصائم الاهتمام بنوعية الطعام المتناول خلال وجبة السحور للحصول علي الطاقة والحيوية في اليوم التالي.

ويقوم بعض الأشخاص بالإسراف في تناول الماء بعد تناول وجبة السحور وكأن هذا الأمر يقلل من الشعور بالعطش ثاني يوم في الصيام، وعليك أن تتناول كميات مناسبة من الماء أي ما يحتاجه الجسم فقط وليس أكثر من ذلك.



وجبة السحور

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فيجب أن تعرف أن وجبة السحور أساسية وهامة لصحتك خلال الصيام، وعليك الاهتمام بنوعية الطعام الذي يزيد من شعورك بالطاقة والحيوية في اليوم التالي، ويتم ذلك عن طريق التالي:

-عليك تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أي الخبز أو الشوفان فهي من الأطعمة التي تزيد نسبة شعورك بالشبع لفترات طويلة.

-ابتعد عن الأطعمة ذات كثيرة الدهون، لأنها تزيد من استهلاك طاقتك في اليوم التالي، ولذا عليك تناول أطعمة خفيفة في وجبة السحور أي الأجبان قليلة الملح والفول.

-تناول طبق كبير من السلطة الخضراء في وجبة السحور يعد الكنز الذي يزيد من شعورك بالرطوبة في الجسم، وأيضا تقلل الشعور بالجوع والعطش ثاني يوم.

-تجنب الأطعمة الغنية الحارة أو المالحة في وجبة السحور لأنها تزيد من شعورك بالعطش الشديد ثاني يوم.