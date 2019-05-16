س و ج : كل ما تريد معرفته عن الأنيميا المنجلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقر الدم المنجلى هو اضطراب وراثى للهيموجلوبين فى الدم ، ويتطلب وراثة اثنين من جينات الخلايا المنجلية، وفيما يلى كل ما تريد معرفته عن الانيميا المنجلية

فقر الدم المنجلي

س: ما هو فقر الدم المنجلى؟

ج : فقر الدم المنجلى وفقا لتقرير موقع " medicinenet" هو اضطراب فى الدم ناتج عن الهيموجلوبين غير الطبيعى الموروث ، ويمكن للخلايا المنجلية غير النظامية أن تسد الأوعية الدموية مسببةً تلف الأنسجة والأعضاء والألم.

فقر الدم المنجلى هو أحد أنيميا الدم الموروثة الأكثر شيوعًا، و يصيب فى المقام الأول الأفارقة والأميركيين الأفارقة.



فقر الدم المنجلي

س: أعراض وعلامات فقر الدم المنجلى؟

ج : جميع الأعراض الرئيسية لفقر الدم المنجلى تقريبًا هى النتيجة المباشرة لخلايا الدم الحمراء المنجلية غير الطبيعية التى تمنع تدفق الدم الذى ينتشر عبر أنسجة الجسم بسبب نقص الأكسجين.

الملامح الرئيسية وأعراض فقر الدم المنجلى ما يلي:

التعب وفقر الدم.

الألم.

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تورم والتهاب اليدين أو القدمين والتهاب المفاصل.

الالتهابات البكتيرية.

تجمع مفاجئ للدم فى احتقان الطحال والكبد.

إصابة الرئة والقلب.

قرحة الساق.

تلف العين.

فقر الدم المنجلى عادة ما يكون واضحًا فى السنة الأولى من الحياة، و يمكن أن يعانى الأطفال الرضع والأطفال الصغار من الحمى وآلام فى البطن والتهابات بكتيرية المكورات الرئوية، وتورمات مؤلمة فى اليدين والقدمين



فقر الدم المنجلي

س: كيف تحدث الإصابة بفقر الدم المنجلى؟

ج : يورث فقر الدم المنجلى مما يعنى أن الجين يمكن أن ينتقل من أحد الوالدين إلى الجنين، إذا يجب أن يرث جين الخلية المنجلية من كل من الأم والأب ، بحيث يكون لدى الطفل جينات منجلية.

الميراث لجين واحد منجل فقط يسمى سمة المنجل ، لذا فأن الأشخاص المصابون بسمات الخلايا المنجلية عادة لا يعانون من العديد من أعراض المرض.