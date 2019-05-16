شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض سكر.. روشته خاصة فى رمضان هتخليك فى الأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل مرض طريقة محددة وشروط أثناء الصيام، ومن ضمنها مريض السكر الذي يقوم الطبيب بوضع العديد من الشروط التي يجب عليه القيام بها تجنبا لحدوث أي مضاعفات في الجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل النصائح الخاصة بمريض السكر خلال شهر رمضان والصيام، وذلك وفقا لموقع "diabetes".

في بداية الأمر يجب علي مريض السكر وخاصة إذا كان علاجه بحقن الأنسولين، معرفة إذا كان يصلح له الصيام أم لا من خلال طبيبه المعالج.

-في حالة صيام مريض السكر عليه الاهتمام بتناول ثلاث وجبات يوميا أي وجبة الإفطار، ثم وجبة أخري، ثم وجبة السحور، فهذا يساعد علي تنظيم نسبة السكر في الدم.

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-علي مريض السكر في حالة صيامه أخذ تمر أو قطعة من الحلوي معه في الشارع، لأنه يكون معرض للشعور بالدوار أو الدوخة نتيجة للهبوط في نسبة السكر بالدم في أي لحظة،ولذا عليك الاهتمام بهذا الأمر تجنبا لحدوث أي مضاعفات.

-في الفترة بعد الإفطار إلى السحور على مريض السكر الإكثار من تناول الماء بكثرة، وذلك للحفاظ علي صحتهم وتجنبا لحدوث أي مضاعفات صحية في اليوم التالي.

-علي مريض السكر تناول بعض الأطعمة بعناية كاملة، فيمكنه تناول المكسرات والفواكه والخضروات.