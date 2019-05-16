شكرا لقرائتكم خبر عن متستهونش.. الخوف من الصراصير نوع من الفوبيا يعرض المصابين به للبكاء والدوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصرصار..تلك الحشرة التى يشعر كثير من البشر بالرعب والخوف منها، ولكن هل فكرت فى السبب الحقيقى وراء الخوف منه، الذى يصل إلى ظهور أعراض غريبة على الشخص الخائف مثل: التعرق وبرودة الأطراف وغيرها، وهذه قد تكون أعراض "فوبيا الصرصار"، فى السطور التالية يقدم لك الطب النفسى أبرز الأسباب للخوف من الصرصار، بحسب ما ذكر موقع "fear of".



فوبيا الصرصار

أسباب الخوف من الصرصار

يشعر الكثير من الناس بعدم الارتياح أو الخوف من وجود الحشرات والمخلوقات مثل الصراصير، وهذا الخوف الشديد يسمى فوبيا الصرصار أو Katsaridaphobia.

-من المعروف أن الصراصير تعيش في أماكن مظلمة ودافئة وفيرة بالطعام، وتظهر في كثير من الأحيان في الليل أو في حالة عدم وجود أضواء وهذا يمكن أن يثير الخوف العميق أو الشعور بالاشمئزاز.

- في كثير من الأحيان ، قد يكون للشخص الذى يخاف من الصرصار تجربة سلبية أو مؤلمة مع الصراصير في الماضي، فقد يكون الأطفال قد عوقبوا أو حبسوا في أماكن مظلمة، حيث تميل هذه الكائنات إلى الاختباء، و مثل هؤلاء الأطفال لديهم فرص أكبر لتطوير رهاب الصراصير.

-يمكن للبالغين الذين يعبرون عن خوف من الصرصور نقل خوفهم عن غير قصد إلى الأطفال الذين يشاهدونهم.

معظم حالات الطفولة من Katsaridaphobia تحل مع مرور الوقت. في بعض الحالات ، على الرغم من أنه يمكن أن يستمر في مرحلة البلوغ.

أعراض الخوف من الصراصير

الخوف من الصراصير غالبا ما يؤدي إلى اضطراب الوسواس القهري، ويحاول المصاب بالرهاب تنظيف منزله جيدًا لضمان بقاء هذه الكائنات خارج المنزل، بالإضافة إلى ذلك ، قد تواجه بعض الأعراض الجسدية عند رؤية الصرصار:

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-تشعر بالشلل أو تظل متجمداً فى مكانك.

-البكاء والصراخ.

-الشعور بالدوار أو الضعف في الركبتين والإغماء.

- ارتفاع معدل ضربات القلب.

- سرعة التنفس.

-الإصابة بنوبة ذعر كاملة حيث يشعر المرء بالاختناق أو يعاني من آلام في الصدر وما إلى ذلك.



الصرصار

إزاى تتخلص من خوفك من الصرصار

-تتوفر العديد من العلاجات اليوم للمساعدة في التغلب على أنواع مختلفة من الرهاب، ومنها الخوف من الصرصار، ومنها: العلاج بالتعرض التدريجى أحد أكثر الطرق شيوعًا للتغلب على مرض رهاب الصراصي ، من خلال مشاهدة صورها ولمس صرصور ميت والتقدم التدريجي ليصبح في نفس الغرفة مع الصراصير دون التعرض لنوبة الذعر.

-العلاج بالتنويم المغناطيسي هو وسيلة أخرى فعالة، حيث يمكن أن يساعد فى تغيير أفكاره حول الصراصير.