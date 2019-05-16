شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. ألم العضلات يمكن أن يكون علامة على أمراض أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر بأن هناك ألم فى العضلات نتيجة حمل أوزان ثقيلة أو النوم على وسادة غير مريحة ، حسنا، الأمر يستدعى التوقف لمعرفة سبب الألم.

من المحتمل أن تكون آلام العضلات طبيعية إذا أمكنك تحديد سبب الألم ، الأمر الطبيعى أن يتم التخلص من ألم العضلات بعد يومين أو خلال أسبوع إلى أسبوعين على الأكثر ووفقا لتقرير موقع "clevelandclinic" سنحاول مساعدتك على تحديد نوع الألم.

مضاعفات ألم العضلاتيمكن أن يكون التهاب المفاصل

قد تعتقد أن التهاب المفاصل يؤثر على المفاصل فقط ، ولكن يمكنك أيضًا الشعور به في عضلاتك، لأن الوظيفة البسيطة للعضلات هي التقلص أو الاسترخاء، وعندما يكون هناك ألم في منطقة ما تنقبض العضلات تلقائيًا كإجراء وقائي".



التهاب المفاصل

يمكن أن تكون عدوى

هل جربت العلاجات المنزلية لعلاج ألم العضلات ولم يخف الألم، بل وحدث التهاب فى المنطقة المصابة ولديك حمى، قد تكون مصابا بعدوى ، خاصة إذا لم يكن هناك سبب لألم العضلات في المقام الأول(مثل بدء التدريب).

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قد تكون حالة التهابية

إذا كان عمرك أكبر من 65 عامًا ، فقد يقوم طبيبك بتقييم حالتك من الأمراض العضلية الالتهابية التى قد تشمل وجع وتصلب في الذراعين العلويين والرقبة وأسفل الظهر والفخذين ، والسبب غير معروف والتشخيص يمكن أن يكون صعبا، ويمكن أن تساعد الستيروئيدات القشرية في التخفيف من تصلب الجسم.



الأنفلونزا

قد تكون مصابا بالأنفلونزا

إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا، فقد تصاب بحمى مفاجئة وآلام في العضلات وقشعريرة وتعرق وصداع وإرهاق واحتقان وألم في الحلق، لأن البروتينات الالتهابية التي تسمى السيتوكينات تحطم بروتينات العضلات، مما يؤدى إلى وجع العضلات، وقد تساعد الأدوية المضادة للفيروسات في تحسين حالتك خلال يومين.



الذئبة

قد تكون الذئبة الحمراء

يصيب ألم العضلات ثلثي المصابين بمرض الذئبة الحمراء المزمن، المشكلة هي أن الكثير من الناس يعانون من مشكلة في التشخيص، وعادة ما تسبب الذئبة ألمًا بين الكوع والرقبة والركبة والورك.

قد يكون من الآثار الجانبية للدواء

لسوء الحظ ، فإن الأدوية التي من المفترض أن تبقيك على ما يرام قد تكون السبب وراء شعورك بالألم، قد يكون تناول دواء جديد للكولسترول هو السبب وراء ظهور آلام فى العضلات.