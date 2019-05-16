إليكِ أهم أعراض تكيس المبايض وكيفية علاجه مع الدكتور بشير دولتلي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعتبر تكيس المبايض من أهم المشاكل الشائعة بين النساء في سن الإنجاب، وقد تترافق أعراض الإصابة عند اللواتي يعانين من هذا المرض بزيادة الوزن السريعة، وبالتالي الإصابة بالسمنة، كذلك فرط نمو الشعر في أماكن غير مألوفة عند النساء، وفي بعض الأحيان قد يتسبب تكيس المبايض بالعقم وانقطاع الدورة الشهرية.

ولإ زال الجدل دائرًا حول تشخيص المرض وأعراضه وطرق علاجه، لذا؛ التقت كاميرا "فوشيا" أخصائي أمراض نساء وتوليد، الدكتور بشير دولتلي، من مستشفى برجيل في أبوظبي، وسجلت معه الحوار التالي.