تطوير حقنة تحدّ من شهيّتكِ وتساعدكِ على فقدان الوزن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ابتكر علماء جامعة "مونتريال" الكندية، حقنة من شأنها مساعدة النساء على فقدان الوزن من خلال الحد من شهيتهن.

وتحتوي الحقنة على بروتين يفرزه الدماغ بشكل طبيعي للمساعدة على الحفاظ على وزن صحي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنه عند اختبار الحقنة المبتكرة على الفئران، وجد العلماء أنها فقدت 5% من كتل أجسامها في 5 أيام فقط.

ويأمل العلماء في أن يكون للبروتين المسمى "ACBP" تأثير مماثل عند اختباره على البشر، حيث يعمل البروتين على تغذية خلايا تسمى الخلايا النجمية، والتي تنقل معلومات الاختلافات في الأحماض الدهنية والدهون في الدم إلى الخلايا العصبية، لنشعر بالشبع ونتوقف عن الأكل.

Advertisements

وقال البروفيسور "تيري ألكير" من جامعة مونتريال: "بالتعاون مع زملائنا من مختبر نوتري نورو بجامعة بوردو، يمكننا الآن تحفيز الخلايا العصبية التي تقلل الشهية وتخبر الدماغ بالتوقف عن تناول الطعام".

وأضاف: "يرجع من 5 إلى 10% من حالات السمنة المفرطة إلى الطفرات الوراثية، ونسبة كبيرة من هذه الحالات ترتبط بانقطاع المسار العصبي المعروف باسم مسار الميلانوكورتين، والذي يمكن تعزيز نشاطه بتحفيز بروتين ACBP".

وتابع: "اكتشاف الأسباب العصبية للسمنة يمكن أن يساعدنا على محاربة واحدة من أكبر المشاكل الصحية في العالم، والتي تؤثر على واحد من كل 4 بالغين في المملكة المتحدة، وأكثر من الثلث في الولايات المتحدة، وتسبب مشاكل صحية متنوعة مثل داء السكري وأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان واضطرابات العضلات والعظام والوفاة المبكرة".