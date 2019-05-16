شكرا لقرائتكم خبر عن فطارك عربى.. مشروب "الحلو مر" من السودان وأطباق المفروكة على الفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ الخليجى والعربى، بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم ”الخليج 365” على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.



فطارك عربى

الإفطار من السودان

مشروب الحلو مر :

وهو مشروب عشبى مفضل لدى السودانين خاصة في شهر رمضان الكريم، وهو عبارة عن رقائق تصنع من عجين دقيق الذرة والتوابل مثل الحبهان والقرفة ومحلب وحلبة والتمور الذي يتم طهيه وتجفيفه وإضافة الماء إليه ثم تصفيته ليصبح مشروبا ، كما أنه يقدم أيضا فى أيام الصيف الحارة.

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فطارك عربى

المفروكة

من الأطباق السودانية الشهية والتي يعتمد عليه الشعب السوداني في وجباته وتقدم أيضا فى شهر رمضان، ويتكون من اللحم المقلى أو الدجاج بالتوابل والبهارات السودانية الشهيرة، فيتم إعداد الطبق مع الفلفل الاسود ،البصل ،الملح ،الزيت،الثوم والسبانخ، حيث يتم قلى اللحم أولا ثم تسوية مه المكونات، وبعد التسوية يقلى اللحم ويقدم منفصلا فى طبق أخر غير طبق المرق بالسبانخ.

فطارك عربى

ملاح نعيميه بزبدة الفول السودانى

من الأكلات السودانيه المعتمدة علي الخضروات من الطماطم والويكه الجافة مع البصل والبهارات والزبادى، حيث يتم تحمير البصل ثم وضع الطماطم مع باقى المكونات مع التوابل كالفلفل الاسمر والملح الزيت والماء مع الزبادي، ثم تخلط كل المكونات معا في الخلاط وإضافة الخليط للوعاء المضاف للبصل الذي سبق تحميره.