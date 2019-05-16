شكرا لقرائتكم خبر عن لو ممنوع عليك الدهون.. 6 أنواع بروتين كلهم وانت مطمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البروتين هو أحد العناصر الغذائية المهمة لجسمك، فهو ضرورى لبناء العضلات، ومن المعروف أن من أهم مصادر البروتين هى:اللحوم، الأسماك، الدجاج، البيض، منتجات الألبان، ولكن لا يعرف كثير من الناس ما هو البروتين قليل الدهون أو lean protein ، فى هذا التقرير نتعرف على 6 أنواع من البروتين قليل الدهون يجب أن تضيفها فى غذائك، بحسب موقع foodnetwork.

6 أنواع من البروتين قليل الدهونالدجاج بدون جلد أو الديك الرومى

يمنحك كل من لحم الدجاج والديك الرومي بدون الجلد حوالي 25 جرامًا من البروتين عالي الجودة، إلى جانب الفيتامينات B والسيلينيوم.



اللحم المفروم

لحم البقر المفروم

لحم البقر المفروم هو مصدر للبروتين عالي الجودة، ولا تحتاج إلى الكثير للحصول على البروتين الذي تحتاجه، 95 جرام من اللحم البقرى المفروم توفر 22 جرامًا من البروتين ، جنبًا إلى جنب مع جرعة صحية من الحديد والزنك وفيتامين B12.

Advertisements

الفاصوليا والعدس

هذه البروتينات النباتية صحية ويجب أن تأكلها بشكل متكرر، ليس فقط أنها تعطيك البروتين (9 جرامات لكل نصف كوب)، بل تمتلئ أيضا مع الألياف وحمض الفوليك والحديد.

منتجات الألبان قليلة الدسم أو غير الدسمة

منتجات الألبان، مثل الحليب واللبن والجبن الريكوتا هي مصادر جيدة للبروتين، اصنع عصيرًا باللبن الزبادي والحليب الخالي من الدسم والفواكه المفضلة لديك لتناول وجبة الإفطار.



التونة

السمك والمحار

توصي جمعية القلب الأمريكية بالحصول على حصتين على الأقل في الأسبوع من الأسماك، خاصة سمك السلمون والأسماك الدهنية.



المكسرات والبذور

المكسرات والبذور

وجدت دراسة بحثية بجامعة هارفارد أنها واحدة من أفضل الأطعمة المرتبطة بفقدان الوزن، بالإضافة إلى أنها غنية بالدهون الصحية والألياف، بالإضافة إلى البروتين.