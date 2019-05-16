شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا تبطل قطرات العين الصيام؟.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند تعرض العين لأى مشكلة كالتهاب أو فيروس، يتطلب العلاج وضع بعض القطرات الخاصة للتخلص من هذه المشكلة، وخلال شهر رمضان نجد أن بعض الأشخاص يرفضون وضع القطرات اعتقادا منهم أنها تبطل الصيام، وخلال هذا التقرير سنتعرف على قطرات العين واستخدامها فى الصيام، وذلك وفقا لموقع "ncbi".

وأوضح التقرير أن وضع قطرات العين لعلاج مشكلة ما بها من الأمور الغير مبطلة للصيام، والتي يجب على الشخص المصاب بمشكلة ما في العين القيام بها، وذلك للحفاظ علي صحة العين وتجنب حدوث أى مضاعفات بها.

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وأشار التقرير إلى ضرورة استخدام قطرات العين فى المواعيد التي أقرها الطبيب، وذلك للحفاظ على صحة العين وتجنب حدوث أى مشاكل صحية بها كاحمرار شديد أو التهاب يصعب علاجه.

وأوضح التقرير لماذا لا تبطل القطرات الصيام، فى أن قطرات العين من العلاجات التي لا تدخل على المعدة أو على الجهاز الهضمي، وهذا هو السبب في وضعها باطمئنان شديد أنها غير مبطلة للصيام أثناء شهر رمضان.

وأخيرا أكد التقرير، أن وضع القطرات في العين يكون الهدف منه العلاج من الأمراض التي تتعرض للإصابة بها العين، كفيروس أو التهاب شديد أو عند إجراء عملية الليزك، فجميعهم أسباب يتطلب خلالها الطبيب وضع القطرات فى العين.