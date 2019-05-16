شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحافظ مريض الربو على صحته فى رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الربو يعد من الأمراض التنفسية المسببة للشعور بألم شديد في الصدر، مع عدم القدرة علي التقاط الأنفاس بشكل جيد، ويتطلب الأمر أخذ العلاجات اللازمة والتي تساهم في التقليل من حدة المرض، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أهم النصائح اللازمة لمريض الربو خلال شهر رمضان والصيام، وذلك وفقا لموقع " .ncbi".

دم التقرير العديد من النصائح الهامة، والتي يتوجب القيام بها مريض الربو للحفاظ علي صحته خلال شهر رمضان، ومنها:

-علي مريض الربو تجنب الجلوس في الأماكن الحارة والغير جيدة في التهوية، لأن هذا الأمر يزيد من الشعور بالتعب والجفاف والإصابة بأعراض الربو المختلفة.

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-النوم الجيد يساوي حياة جيدة، وهذا الأمر ننصح به مريض الربو، لأن النوم الجيد يساهم بشكل كبير وقوي في الحفاظ علي صحته.

-تجنب الأماكن المغلقة، وينصح بالجلوس فى الأماكن ذات التهوية الجيدة، مع ضرورة تجنب الجلوس مع الأشخاص المدخنين.

-تجنب الجلوس فى الأماكن ذات الهواء الملوث كعوادم السيارات والأبخرة.

-تجنب الجلوس فى الأماكن المليئة بالأتربة لأنها خطر علي صحة مريض الربو.

-عليك تناول البخاخة في مواعيدها حفاظا على الصحة العامة.