شكرا لقرائتكم خبر عن من السحور للفطار.. كيف تبقى جسمك قوياً خلال شهر رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الامتناع عن الطعام والماء خلال فصل الصيف الحار في شهر رمضان قد يكون تحديا كبيرا، ولكن شهر رمضان المبارك هو الوقت المثالي للحصول على قوة جسدية وعقلية.

ووفقا لتقرير موقع " khaleejtimes" فأن هناك روتين من السحور وطوال اليوم حتى موعد الإفطار للحفاظ على صحة جسدك:



السحور فى رمضان

خطوات على السحور تبقيك نشيطا بالنهار

وجبة السحور : ،إذا كنت تعرف أن وجبة الإفطار وجبة مهمة كذلك السحور، فوجبة ما قبل الفجر إلزامية سواء دينية أو لنظامك الغذائي ، لأنها توفر لك الوقود والطاقة التى تحتاجه للشعور بالحيوية خلال اليوم، لذا تناول وجبة متوازنة تحتوي على البروتينات والكربوهيدرات والدهون.



ممارسة الرياضة

الماء :اشرب قدر ما تستطيع من الماء خلال السحور لتبقى رطبة طوال اليوم، يوصى الأطباء بشرب 500 مل من الماء على الأقل للبقاء مستيقظًا ونشطًا، وقبل صلاة الفجر ، تناول موزة أو بضعة موزات لمحتواها من البوتاسيوم. التمرين :على الرغم من أنه لا ينبغي عليك الذهاب إلى دروس الرياضة المعتادة خلال شهر رمضان ، إلا أنه لا يجب عليك التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية بشكل كامل، ولكن لمنع حدوث ركود فى الجسم يمكنك ممارسة اليوجا لتنظيم تقنيات التنفس. الراحة :بعد صلاة الفجر، من الضروري الحصول على قسط من الراحة بحيث يجعلك الصوم تشعر بالراحة والقوة والإنجاز.خطوات تحافظ على جسمك خلال الصيام

العمل - البقاء مشغولاً أداة أساسية يمكن إضافتها في روتينك اليومي خلال شهر رمضان، هذا لن يساعد فقط في تقليل الرغبة الشديدة في الجوع أثناء الصيام ، ولكن أيضًا يسلب التنبيهات التي يرسلها جسمك ويساعدك على الاسترخاء أكثر.

التمرين - قم بإنشاء جدول لكل يوم ، استمر في ممارسة التمارين الرياضية وركز على تدريب القوة لتجنب الشعور بالعطش الشديد.

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الراحة - يمكنك القيام ببعض أعمال التمدد أو الحركة، هذا سيساعد في شفائك من يوم الصوم الطويل ويساعدك على الاستعداد لتناول الإفطار.



شرب الماء

خطوات الإفطار التى تحافظ على صحتك

وجبة الإفطار: افطر على من واحد إلى 3 تمرات و 500 مل من الماء، انتظر 10 دقائق ثم تناول وجبتك، ابدأ بالحساء واعتمد على القمح والعدس والأرز المطهو ​​على البخار واللحوم المشوية والخضروات الخضراء للحصول على دفعة فورية.

التمرين : يكون الوقت المثالى للتدريب بعد الصيام متأخراً تقريبًا في المساء ، بعد وجبة الإفطار، المشى لمدة 15 إلى 20 دقيقة هو أفضل نوع من التمارين خلال هذا الشهر.

الراحة: الذهاب إلى الفراش في وقت مبكر قبل أن تنام ، و يمكنك تناول وجبة خفيفة صغيرة من اللبن مع المكسرات أو بعض الفواكه الطازجة لتشعر بصحة جيدة وقوة حتى السحور.