شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. كيف تعرف أن لديك دهون فى تجويف البطن؟ وخطوات التخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختلف أنواع دهون البطن بين الدهون تحت الجلد والدهون التى توجد داخل تجويف البطن والتى تعرف باسم الدهون الحشوية.

الطريقة الوحيدة لتشخيص الدهون الحشوية بشكل نهائى وفقا لتقرير موقع "webmd"، هى من خلال التصوير المقطعى أو التصوير بالرنين المغناطيسي ومع ذلك، هذه الإجراءات باهظة الثمن وتستغرق وقتا طويلا.



الدهون الحشوية فى البطن

بدلاً من ذلك يلجأ الأطباء إلى تقديم إرشادات عامة لتقييم الدهون الحشوية والمخاطر الصحية التي تشكلها على جسمك، هناك طريقة سهلة لمعرفة ما إذا كنت قد تكون في خطر هي قياس حجم خصرك، فإذا كانت امرأة يبلغ محيط خصرها 35 بوصة أو أكبر ، فهناك مشاكل صحية قد تواجه ترتبط بالسمنة ، كما أن الرجال أيضا معرضون لخطر المشاكل الصحية عندما يبلغ محيط الخصر 40 بوصة أو أكبر.

وغالبًا ما يتم تقييم الدهون الحشوية على نطاق يتراوح من 1 إلى 59 عند تشخيصها باستخدام أجهزة تحليل الدهون فى الجسم أو فحص التصوير بالرنين المغناطيسي.

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كيفية التخلص من دهون البطن

كيفية التخلص من الدهون الحشوية

لحسن الحظ ، يمكن التخلص من الدهون الحشوية من خلال ممارسة التمارين الرياضية والنظام الغذائى وتغيير نمط الحياة من خلال الخدوات التالية: