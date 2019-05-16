شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وجبات سناكس صحية قدميهم لابنك وإنتِ مطمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السناكس أو الوجبات الخفيفة من الأطعمة الهامة التى يجب أن تعطيها لطفلك أثناء ذهابه للمدرسة أو النادى أو فى الفترة ما بين الوجبات الرئيسية على مدار اليوم، لذا يجب اختيار بدائل ووجبات خفيفة صحية لأطفالك الصغار، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز 6 وجبات سناكس صحية يمكنكِ إعطائهم لطفلك، بحسب ما ذكر موقع standardmedia.

وتساعد هذه الوجبات الخفيفة الصحية التى يمكنك أن تعطيها لطفلك على شعوره بالامتلاء، علاوة على فوائدها الغذائية المتعددة التى تحافظ على صحة طفلك وشعوره بالشبع بين الوجبات الرئيسية.

الفاكهة

الفواكه تحتوى على المواد الغذائية والألياف ما يجعلها وجبة خفيفة صحية، يعتبر الموز والكمثرى والتفاح والعنب والمانجو والبطيخ والخوخ أمثلة على الفواكه التى يمكنك إعطاءها لطفلك، قم بتقطيعها إلى قطع ليسهل على طفلك تناولها.

الزبادى

يحتوى الزبادى على الكالسيوم الذى يساعد على نمو عظام طفلك، كما أنه يحتوى على البروتين، والبكتيريا الصحية التى تعتبر مهمة فى عملية الهضم، اختر الزبادى العادى المحلى بالفاكهة أو العسل، قم بتحليته بنفسك حتى تتمكن من التحكم فى كمية السكر.

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المكسرات

تحتوى المكسرات على الدهون الصحية ضرورية لنمو طفلك، كما أنها تحتوى أيضا على الألياف والمواد المضادة للاكسدة.

الفشار

إن عمل الفشار فى المنزل سيضمن حصولهم على الكمية المناسبة من الزيت والملح.

البطاطا الحلوة

بديل صحى للبطاطس المقلية، والبطاطا تساعد على جعل طفلك بصحة جيدة، تُقطع البطاطا الحلوة وتُرش بالزيت والملح ثم تُخبز فى الفرن.

الجبنة

الكالسيوم والدهون والبروتين الموجود في الجبن مفيد لنمو طفلك، سيساعد البروتين الموجود في الجبن طفلك على الشعور بالشبع لفترة أطول.