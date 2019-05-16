شكرا لقرائتكم خبر عن نقلة «ثورية» في عالم التسوق.. «أمازون» تبني مطارها الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أُطلقت المرحلة الأولى من عملية بناء مطار شركة أمازون الجديد قرب مدينة سينسيناتي الأمريكية، الثلاثاء، مع زيارة «مفاجئة» لصاحب الشركة، جيف بيزوس، خلال حفل الافتتاح، وأعلن الملياردير الأمريكي «بيزوس» انطلاق مشروع مطار أمازون الجديد، الذي سيتكلف 1.5 مليار دولار، قرب مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو شرقي الولايات المتحدة، حسب صحيفة سكاي نيوز.

ووفقًا لموقع «بزنس إنسايدر»، فاجأ «بيزوس» العاملين في الشركة عندما حضر افتتاح المشروع الضخم، قبل أن يقوم بوضع أول كتلة ترابية في قاعدة المشروع، ويلقي كلمة أمام الموظفين.

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ووقّعت «أمازون» على عقد لاستئجار قطعة أرض تبلغ مساحتها 3.6 مليون متر مربع، لمدة 50 عامًا، وهي جزء من مطار سينسيناتي الدولي.

وتهدف «أمازون» بالمطار الجديد إلى السيطرة بشكل أكبر على عمليات الشحن لبضائعها حول العالم، وتقليل الاعتماد على شركات النقل مثل «فيديكس» و«يو بي إس».

وقال «بيزوس»: «هذا المركز الجديد سيتيح لنا توصيل البضائع للزبائن بشكل أسرع، وهذا أمر هائل.. سنحول عملية خدمة (أمازون) السريعة من يومين إلى يوم واحد فقط للتوصيل، وهذا المطار سيكون جزءًا كبيرًا من هذه الخطة».

ويُتوقع أن يُفتتح المطار الجديد في 2021، ومن المتوقع أن يوفر ألفي وظيفة جديدة.