فيديو معلوماتى.. فوائد التين المجفف لصحتك فى رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التين المجفف من الفواكه المجففة التى يتم استخدامها دائماً فى شهر رمضان، ولها العديد من الفوائد. فى هذا الفيديو نتعرف على أبرز الفوائد لجسم الإنسان بعد تناول التين المجفف الذى يحتوى على فيتامين "ب" ومضادات الأكسدة والألياف، وذلك وفقا لموقع "webmed". فوائد التين المجفف -يعمل على تنظيم نسبة ضغط الدم فى الجسم والحد من ارتفاعه. Advertisements -يحافظ على صحة القلب ويحد من تعرضه للارتفاع. -يحتوى على نسبة عالية من الألياف وهذا الأمر يجعله من الأطعمة الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى التخلص من الوزن الزائد. -يحافظ على صحة العظام لأنه يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم. -يعمل على تنظيم نسبة الكوليسترول فى الدم.

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