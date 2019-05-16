شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى القولون العصبى.. هتأكل وتشرب إيه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعانى من القولون العصبى؟.. إذا عليك التعرف علي أفضل الأطعمة والمشروبات التي ينصح بتناولها للحفاظ علي صحتك وتجنب التعرض والإصابة لأى مشاكل صحية مختلفة، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline".

هناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي ينصح بتناولها لمريض القولون العصبي، لأنها تعمل علي التقليل من الأعراض المصاحبة له، وأيضا بعض النصائح ومنها التالي:

-على مريض القولون العصبى تجنب العصبية المفرطة، وذلك للحد من الشعور بألم المعدة.

-ابتعد عن تناول الوجبات والأطعمة الدسمة، لأنها تزيد من شعورك بالألم الشديد في المعدة والقولون.

-قلل قدر الإمكان من تناول المشروبات الغنية بالكافيين وأيضا ابتعد عن المياه الغازية، لأنها تزيد من شعورك بالألم الشديد في القولون العصبي.

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-لا تتردد في تناول 2 لتر من الماء يوميا من الإفطار إلي السحور.

-تجنب تناول بعض الفواكه كالمشمش والبطيخ لأنها تزيد من الشعور بالألم.

-حاول قدر الإمكان تناول أطعمة خفيفة لا تزيد من الشعور بثقل داخل المعدة، وتسبب المشاكل في القولون.

-عليك تناول ثلاث وجبات وجبة الإفطار ووجبة صغيرة ووجبة السحور، فهذه الحيلة تعمل بشكل كبير في التخلص من ألم القولون العصبي.