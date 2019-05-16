شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الخوخ أبرزها تقوية المناعة والوقاية من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخوخ من أكثر الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الخوخ، بحسب ما ذكر موقع organicfacts.



الخوخ

فوائد الخوخالوقاية من السرطان

تشير الأبحاث التى نشرتها وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن الخوخ غنى بالمركبات الفينولية والكاروتينية التى لها خصائص مضادة للورم ومضادة للسرطان.

وكشف بحث آخر أن الخوخ يساعد أيضًا فى محاربة أنواع مختلفة من السرطانات مثل سرطان الثدى والرئة والقولون.

وقد دعمت الدراسات حقيقة أن حمض الكلوروجينيك وحمض الكلوروجينيك الموجودان فى الخوخ لهما آثار مفيدة فى تثبيط نمو خلايا سرطان الثدى دون التأثير على الخلايا الطبيعية، على عكس العلاج الكيميائي، الذى يؤثر سلبًا على الخلايا السليمة أيضًا.

وأظهرت الأبحاث التى أجريت فى جامعة إلينوى فى شيكاغو فى عام 2008 أن الخوخ، غنى بالبيتا كاروتين، مما يوفر تأثيرات وقائية ضد سرطان الرئة.



الخوخ

العناية بالبشرة

يساعد الخوخ فى الحفاظ على بشرة صحية بسبب وجود كمية جيدة من فيتامين C، والذي يوفر أيضًا الحماية ضد الجذور الحرة والالتهابات الضارة.

الخوخ يقى الجلد ضد الأشعة فوق البنفسجية، حيث قدمت دراسة أجرتها جامعة دوسلدورف بألمانيا ، دليلاً على أن مضادات الأكسدة الزياكسانثين واللوتين فى الخوخ لهما آثار مضادة للالتهابات على تلف الجلد الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية، كما أن الفلافونويد الموجود في الخوخ له آثار حماية ضوئية وتساعد في منع الجلد من الالتهاب الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية.

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يستخدم الخوخ في صناعة مستحضرات التجميل لتصنيع كريمات البشرة والتجميل، حيث إنها تساعدك على التخلص من الهالات السوداء والفلافونويد والفيتامينات والمعادن الأساسية في الخوخ تساعد في التخلص من الخلايا الميتة، وكذلك ترطيب وتنشيط الجلد، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الخوخ على التعافي السريع من مشاكل البشرة مثل البقع.

علاج مرض السكري

يساعد الخوخ على منع خطر الإصابة بالنوع الأول من مرض السكري لأنها تظهر انخفاضًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم، وذلك بفضل محتواها العالي من الألياف، كما أن للخوخ مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض من 26-55 ، مما يجعله مناسباً لمرضى السكر.



فوائد الخوخ

تحسين صحة القلب

أظهرت الأبحاث التي أجريت في جامعة كاليفورنيا أن المركبات الفينولية الموجودة في قشور الخوخ تساعد في تحفيز الكوليسترول الجيد وتقليل الكوليسترول الضار، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالقلب والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

العناية بالعيون

الخوخ غني بالبيتا كاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين (أ) داخل الجسم، يلعب البيتا كاروتين دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة البصر والوقاية من أمراض العين المختلفة مثل جفاف العين والعمى.

تحسين الهضم

الخوخ جيد للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بسبب محتواه القلوي والألياف، حيث أن الألياف الغذائية في الخوخ تمتص الماء وتساعد في منع اضطرابات المعدة مثل الإمساك والبواسير وقرحة والتهاب المعدة وحركات الأمعاء غير المنتظمة.

كما أنه يساعد في تطهير الأمعاء من السموم ومنع الجسم من الاصابة بمختلف اضطرابات البطن، بما في ذلك سرطان المعدة. بسبب خواصه الملينة، تساعد الخوخ أيضًا في تفكك حصوات الكلى والمثانة.



الخوخ

تحسين صحة الجهاز العصبي

يساعد وجود المغنيسيوم في الخوخ على منع التوتر والقلق في الجسم ويساعد في الحفاظ على هدوء الجهاز العصبي، وفقًا للبحث ، يمكن أن يؤثر نقص المغنيسيوم على عمل الجهاز العصبي المركزي ، مما يؤدي إلى زيادة إفراز العضلات وزيادة نشاط إشارات الأعصاب.

علاج السمنة

يحتوي الخوخ على مكونات نشطة بيولوجيا أظهرت آثارًا مفيدة في مكافحة الاضطرابات المرتبطة بالسمنة، كما أشارت دراسة بحثية إلى أن وجود مركبات الفينول في الخوخ له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسمنة.

تعزيز المناعة

الخوخ غني بحمض الأسكوربيك والزنك ، مما يساعد في الأداء الطبيعي للجسم ويساعد في الحفاظ على نظام المناعة الصحي.