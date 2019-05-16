شكرا لقرائتكم خبر عن الاسهال المزمن ممكن يبقى علامة على هذه الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإسهال هو تغيير فى حركة الأمعاء عن الأنماط المعتادة لكل شخص، وقد يحدث الإسهال المزمن وهو الذى يستمر لفترة طويلة، وقد يكون الإسهال المزمن علامة على الإصابة بأحد هذه الأمراض التى سوف نذكرها فى السطور التالية، بحسب ما ذكر موقع "step to health".

والإسهال المزمن قد يستمر لمدة تصل إلى أسبوعين، وقد يكون السبب من هذا الإسهال عدد من الطفيليات المسؤولة عن الأعراض المزمنة أو التهابات في المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة.



الاسهال المزمن

وقد يكون الإسهال المزمن مظهرًا من مظاهر بعض الأمراض، وتشمل:

-سرطان القولون.

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-التهاب القولون التقرحي.

-مرض كرون.

-السكري.

-مرض اديسون

ويتطلب علاج الإسهال المزمن علاج السبب الأصلي لهذا النوع من الإسهال، لذلك يجب الرجوع إلى الطبيب فورا فى حال عدم توقف الاسهال