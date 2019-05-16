شكرا لقرائتكم خبر عن قد تكون مقززة ولكن لها فوائد.. المخاط يعزز جهازك المناعى وشمع الأذن يحميك من البكتيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل ما خلقه الله فى الجسم البشرى له فوائده حتى لو وجدته شيئا غريبا مثل شمع الأذن أو المخاط فى الأنف، وعرض تقرير مجلة "Reader’s Digest" أسباب وجود تلك الأشياء التى تجدها مقززة فى جسمك.

لماذا توجد غازات من البطن

بالطبع من أول الأشياء التى تجدها مقززة غازات البطن خاصة لرائحتها الشبيه بالبراز، ولكن هل تعلم أن تلك الغازات تطلق معها بكتيريا يمكن أن تسبب التهاب اللوزتين، وحمى القرمزية، وأمراض القلب، وحتى مرض أكل اللحم .

ينتج الجسم الغاز المعوى كجزء من عملية الهضم، وبمجرد أن يصبح هذا الغاز داخل الجسم، يجب إطلاقه بطريقة ما، وعادة ما يتم طرده من خلال فتحة الشرج أو انتفاخ البطن أو خارج الفم باعتباره تجشؤ.

تأتى بعض الغازات المعوية من الهواء الذى يبتلعه الناس أثناء تناولهم الطعام أو مضغ العلكة أو الشرب أو التدخين.

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غازات البطن

فائدة مخاط الأنف

مما لا يثير الدهشة، وجود مخاط الأنف لحماية جسمك من الغبار والبكتيريا المحمولة جوا، على غرار العطس وشمع الأذن، ولكن لديها خاصية واحدة غريبة جدا ومفاجئة: قد يكون هناك فوائد لتناوله فوفقا لدراسة نشرت من قبل الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة، وجد الباحثون أن تناول بعض من مخاط الأنف قد ساعد فى منع تراكم البكتيريا على الأسنان، وعزز جهاز المناعة، وحتى ساعد فى الحد من أمراض الجهاز التنفسى.



مخاط الانف

لماذا لدينا شمع الأذن

يجب الابتعاد عن استخدام أعواد القطن الخاصة بتنظيف الأذن، فأنت تضر بأذنك لا تنظفها، الغرض من شمع الأذن هو المساعدة على ترطيب البشرة في قناة الأذن مع حماية أذنك من البكتيريا والفطريات والحشرات، بالإضافة إلى ذلك ، فأنت تزيد الأمور سوءًا لأن إزالة الشمع المفرطة يمكن أن تجعل أذنيك أكثر حكة .