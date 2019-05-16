صحتك فى وصفة.. الألوفيرا والبابونج سبراى طبيعى لتخفيف حروق الشمس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حروق الشمس من المشاكل الجلدية الشائعة التى تصيب كثيرا من الناس فى فصل الصيف، ويمكن اللجوء للطبيعة لعلاج هذه الحروق وتخفيفها، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام الألوفيرا والبابونج سبراى طبيعى لتخفيف حروق الشمس، بحسب ما ذكر موقع " one good thing".



حروق الشمس

وهذا الأسبراى يحتوى على مجموعة من المكونات الطبيعية مثل: شاى البابونج وزيت اللافندر وزيت النعناع والألوفيرا، والبابونج يساعد على تقليل الالتهاب وزيت اللافندر يستخدم لعلاج مشاكل البشرة، بالإضافة إلى بضع قطرات من زيت النعناع تساعد على تبريد البشرة وترطيبها، كما يحتوي جل الصبار الطبيعي على خصائص علاجية رائعة، ويوفر شعورًا رائعًا بالتبريد عند فركه على بشرتك.

وصفة الألوفيرا والبابونج سبراى طبيعى لتخفيف حروق الشمس

المكونات:

1/2 كوب من جل الصبار.

1/4 كوب من شاي البابونج.

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15 قطرات زيت اللافندر الأساسي

2 قطرات من زيت النعناع



جل الصبار

الطريقة:

-أخلط شاي البابونج مع الألوفيرا والزيوت الأساسية في زجاجة رذاذ صغيرة وقم برجها جيداً.

-قم بدهنها على حروق الشمس مع ضرورة القيام برج الزجاجة عندما تستخدمها مرة أخرى.