علم الطاقة الصيني يحذرك من الهدايا المقدمة لطفلك

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 مايو 2019 10:40 صباحاً - بالطبع أنت مثل أي أم تفرحين بالهدايا المقدمة لطفلك، حتى لو لم يكن يفهم قيمة الهدايا فأنت تقدرينها وتشعرين بالسعادة والامتنان ولذلك علم الطاقة الصيني" الفينج شوي" يحذرك من بعض الهدايا المقدمة لطفلك.
احذري هذه الهدايا
لا تقبلي هدية من أي صديقة أو قريبة تكون مستعملة أي سبق استخدامها، مثل أن تهديك سرير طفلها الذي ضاق به، فهناك الكثير من القصص عن أطفال عانوا من أمراض مجهولة بسبب السرير فهذا السرير قد يكون خاصاً بطفل مريض، وبالتالي سوف يصبح طفلك مريضاً.
- لا تقبلي هدية من صديقة أو قريبة كانت قد اشترتها لطفلها المتوفي مهما كانت قيمتها ومهما ألحت صاحبتها.
- لا تقبلي هدية اشترتها صديقتك من سوق االملابس المستعملة لأن هذه الأسواق تحتوي على أغراض متوفين وطاقة المرض والموت تبقى ملتصقة بالأغراض الخاصة بهم.
- لا تقبلي ملابس ابن جارتك أو أختك التي استخدمتها لطفلها الأول.
- لا تقبلي الهدايا التي تحتوي على ساعة ببندول مهما بلغ جمالها فسوف تسبب الأرق لطفلك.
- لا تقبلي أي هدية لها أطرافاً حادة وتعلق في الغرف فسوف تعيق مسارات الطاقة في حياة طفلك.
- ولا تعيدي استخدام الأحذية التي استخدمها أي طفل لأن الطفل الذي يعاني من تأخر المشي سوف ينتقل الأمر لطفلك.
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