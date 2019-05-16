علم الطاقة الصيني يحذرك من الهدايا المقدمة لطفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 مايو 2019 10:40 صباحاً - بالطبع أنت مثل أي أم تفرحين بالهدايا المقدمة لطفلك، حتى لو لم يكن يفهم قيمة الهدايا فأنت تقدرينها وتشعرين بالسعادة والامتنان ولذلك علم الطاقة الصيني" الفينج شوي" يحذرك من بعض الهدايا المقدمة لطفلك.

احذري هذه الهدايا

لا تقبلي هدية من أي صديقة أو قريبة تكون مستعملة أي سبق استخدامها، مثل أن تهديك سرير طفلها الذي ضاق به، فهناك الكثير من القصص عن أطفال عانوا من أمراض مجهولة بسبب السرير فهذا السرير قد يكون خاصاً بطفل مريض، وبالتالي سوف يصبح طفلك مريضاً.