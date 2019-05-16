تجنبي إعطاء هذه المأكولات لطفلك في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 مايو 2019 10:40 صباحاً - يأتي شهر رمضان المبارك مع ارتفاع درجات الحرارة، وطول الوقت الواجب صيامه لذلك يجب على الأم أن تختار غذاء طفلها بعناية لتساعده على الصمود والصيام، فهناك الكثير من المواد الغذائية من الممكن أن تسبب اشكالية لطفلك.

تطلعنا دكتورة التغذية فيفيان وهبي على بعض النصائح والمواد الغذائية الواجب تجنبها كي يستطيع طفلك الصوم بشكل سلسل بعيد عن التعب والعطش والإجهاد،

أهم الأطعمة الواجب تجنبها



- الحلويات بكثرة لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر مما قد تسبب العطش و الجوع خلال الصوم، و لتعويض طفلك عن الحلى حضري الحلويات الخفيفة الشهية في المنزل مثل الرز بالحليب أو المهلبية أو القطائف بالجبنة أو المكسرات في الفرن و استبدال الحلويات بالفاكهة أو بالزبادي مع الفاكهة وخلطها في الخلاط وتقديمها كسموزي شهي و مشبع .

- تجنب الوجبات الدسمة لأنها قد تسبب سوء في الهضم و حموضة خلال الصوم، و الاحساس بالخمول والتعب.

- الموالح مثل المخللات و المكسرات المالحة لأنها تسبب الشعور بالعطش خلال الصوم.

- تجنب التسالي مثل "الشيبسات والشوكولاتات والبسكويت" لغناها بالسكر والدهون المضرة بالصحة و قد تسبب العطش والجوع.

- تجنب السمبوسك المقلية و استبدالها بالمشوية و تجنب المعجنات بشكل عام و استبدالها بطبق من الفول والعيش.

- تجنب العصيرات الرمضانية لاحتوائها على نسبة عالية من السكر والمواد الملونة المصنعة وقد تسبب العطش خلال الصوم.

- تجنبي التوابل والفلفل الحار والمقليات في وجبة السحور لأنها تسبب مشاكل هضمية واحساس بالعطش خلال الصوم.