شكرا لقرائتكم خبر عن علاج القيء المتكرر بالطعام أو الحقن.. اعرف السبب واختار طريقة العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعاني من القيء دون وجود سبب لهذا الأمر، إذاً عليك قراءة هذا التقرير للتعرف على علاج القيء والتعرف على أفضل الحيل للتخلص من هذه المشكلة المحرجة، وذلك وفقا لموقع "webmed".

أسباب القيء

وفقا للموقع المذكور، والذي أشار أن نسبة كبيرة من الأشخاص يتعرضون للقيء والغثيان نتيجة للتعرض لفيروس أو التهاب في المعدة، أو نتيجة للتعرض لبعض الأسباب المؤدية لهذا الأمر كركوب مركب في البحر، أو زحام المواصلات أو للنساء أثناء فترة الحمل، أو مرضي السرطان خلال جلسات الكيماوي، وفي جميع الأحوال هذا الأمر يعد من الأشياء المحرجة بشدة لك، وخصوصا إذا حدث أمام المحيطين، وما سبق هو اسباب القيء.

علاج القيء

هناك العديد من العوامل التي تساهم بشكل كبير في علاج القيء، ومنها الطبيعية ومنها الدوائية، سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة، ومنها:

-في حالة تكرار القيء لمرات تزيد عن 4 مرات في اليوم، عليك أخذ حقن وأدوية لوقف هذا الترجيع، وذلك الأمر يساهم بشكل كبير في التخلص من القيء بشكل كبير.

- نجد أن بعض مرضي السرطان يتعرضون للقيء بعد جلسات الكيماوي، وهذا الأمر يتطلب منهم طلب من الطبيب بضرورة وضع أدوية تمنعهم من فرص القيء.

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-للحوامل اللاتي تعانين من مشكلة القيء في الصباح، يمكنك تناول الأطعمة الخفيفة قليلة السعرات الحرارية، والتي تساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء علي الرغبة الملحة في القيء.

-في بعض الحالات التي يتطلب الأمر فيها للتدخل بأخذ محلول الجفاف حفاظا علي صحة المريض من الإصابة بالجفاف، وهذا الأمر يحدث عندما يكون الشخص يعاني من القيء والإسهال.

-أخذ بعض العلاجات كالمطهرات والخاصة بوقف القيء، يساهم في تنظيف المعدة والحد من التعرض والإصابة بأي مشاكل صحية.

-الاهتمام بنوعية الطعام المتناول من أفضل النصائح التي تحد من الإصابة بالقيء، ولذا عليك تناول البروتين ولكن الخفيف والغير مضاف له الدهون الكثيرة، والبقسماط، فجميعها حيل جيدة للحد من القيء.