شكرا لقرائتكم خبر عن مزمن ولا نصفى .. أعرف نوع صداعك عشان تعالجه صح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك أنواع عديدة للصداع، ومعرفة الفروق بين أنواع الصداع العديدة سوف يساعدك على علاج كل نوع بالطريقة الصحيحة، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز أنواع الصداع الشائعة وعلاجها، بحسب موقع step to health.



الصداع النصفى

الصداع النصفي

الصداع النصفي من أشهر أنواع الصداع وأكثرها انتشاراً، وقد يشعر الأشخاص الذى يعانون منه بشدة الألم وعدم القدرة على التحمل، والصداع النصفى مرض وراثي، بمعنى أنك إذا كنت تعاني من الصداع النصفى، فمن المحتمل أن يعاني شخص آخر في عائلتك أيضًا منه.

ومن أعراضه أن الألم يظهر في جزء واحد من رأسك ويمكن أن يستمر لمدة ثلاثة أيام.

عادة ما يظهر الألم كخفق ثم يزداد عندما تتحرك بطرق معينة، على سبيل المثال ، قد تزداد عندما تنحني أو تنهض بعد الجلوس.

الحساسية الشديدة للضوء أو الضوضاء

قد تشعر بالغثيان إذا لم تعالجها.

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الصداع النصفي ليس له علاج، وبلكن يمكن اتباع طرق لتحسين الحالة مثل: ممارسة الرياضة، مسكنات الألم، وتقليل التوتر والإجهاد.

صداع التوتر

عادةً ما يظهر ألم صداع التوتر في جبهتك، وهذا لا يضعف من الصداع النصفي. بشكل عام ، يمكن للأشخاص الذين يعانون من هذه الأنواع من الصداع الاستمرار في يومهم بشكل طبيعي، ويمكن أن يستمر هذا الصداع بين يوم واحد وسبعة أيام.

عادة ، تناول الكثير من الأدوية دون وصفة طبية يمكن أن يسبب صداع التوتر، ومع ذلك ، فإن الإجهاد وانسحاب الكافيين وطحن أسنانك يمكن أن تسببه أيضًا، وتساعد مسكنات الألم مثل: الإيبوبروفين في تخفيف الألم كثيرًا.

الصداع المزمن

وهو الصداع المستمر أو يأتى ويذهب، والفرق الوحيد بينه وبين كل أنواع الصداع أنه موجود كل يوم تقريباً، وقد يكون السبب وراء هذا الصداع هو كثرة تناول الأدوية والمسكنات، لذا لعلاجه يجب أن تستشير طبيبك وتخبره وتقوم بالتوقف عن تناول الأدوية المسببة للصداع بعد استشارة الطبيب.

الصداع العنقودي

على الرغم من أن لديه نفس أعراض الصداع النصفي، إلا أن المصابين يعانون من بعض الأعراض المختلفة أيضًا:

-الألم الذي لا يطاق، حول عينيك وعلى جانب رأسك.

-انسداد الأنف وسيلانها وألم جنب الرأس وتدلي الجفن والتورم حول العين المصابة، وعلاج هذا الصداع أيضاً فى استخدام المسكنات.