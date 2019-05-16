شكرا لقرائتكم خبر عن خلال دقائق.. وصفة لعمل «مقرمشات» صحية في المنزل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
يؤكد خبراء التغذية أن المقرمشات التي تباع في المطاعم رغم طعمها اللذيذ إلا أنها مضرة على الصحة، بسبب احتوائها على الكثير من الدهون ومحسنات الطعم.
وأشاروا إلى أن المقرمشات “الصحية” في المتجر المصنوعة من الخضراوات بخلاف البطاطس، مثل الجزر والبنغر، ليست أفضل، على الأقل طالما أنها مقلية في زيت غزير ساخن. ولكن هناك طريقة للجمع بين الأمرين، الحصول على مقرمشاتك وتناولها أيضاً، وذلك بإعدادها في المنزل.
خذ بعض الجزر أو البطاطا، وقطعها إلى شرائح رفيعة، ورش عليها الملح ثم دعها تجف 10 دقائق، ثم ضعها على صينية خبز وغطها بقليل من الزيت وأضف لها البهارات مثل الزعتر، والأوريغانو، والفلفل ولكن لا تضف الملح. ضع الصينية في فرن ساخن مسبقاً، واخبز هذه الخضراوات على درجة حرارة 100 درجة مئوية مدة 30 أو 60 دقيقة.
يجب فتح باب الفرن عدة مرات على مدار عملية التجفيف هذه؛ للتأكد من اختفاء الرطوبة. وبعد ذلك دعها تبرد، لتكون مقرمشةً بما يكفي.
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