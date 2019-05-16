تعرفي على طريقة عمل عصير الدوم

المكونات 3/4 كوب من الدوم البودر.

كوب إلا ربع من السكر.

2 لتر من الماء.

قومي بتحضير إناء وضعي فيه مقدار الماء والدوم، واتركيهم حتى الغليان وهذا لمدة 20 دقيقة، واتركيه ليبرد ثم قومي بتصفيته، ووضع مقدار السكر، وضعيه في الثلاجة. قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضير عصير الشمندر طريقة تحضير عصير الأناناس للدايت

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