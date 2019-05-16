طرق صحية لتجفيف الفواكه تغنيك عن تلك المصنعة خارج المنزل

تتنوع الأطعمة الطيبة في شهر رمضان، وعلى رأسها الفواكه المجففة، التي نستعملها سواء في الطهي أو الأكل أو صنع شراب لذيذ منه. وأياً كان استخدامك للفواكه المجففة فهو يعود لك. وحرصاً على صحتك، إليك كيفية تجفيف الفواكه بطرق سهلة وصحية تغنيك عن تلك المصنعة خارج المنزل، وفق موقع Daily Medical Info.

أولاً: اختيار الفاكهة

- اختر فاكهة مناسبة للتجفيف

فليست كل الفواكه تصلح لذلك، ركز على تلك التي تعطيك نتائج مطلوبة للتجفيف مثل فواكه أشجار الكرمة كالعنب والكيوي مع ملاحظة أن فاكهة العنب توجد منها أنواع كثيرة تصلح للتجفيف. إضافة لفواكه مثل الخوخ، والمانغو، والموز، والتفاح، والتمر.

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- اختر الفاكهة الناضجة

احرص على اختيار الفاكهة الناضجة والصلبة، ابتعد عن الفاكهة التالفة أو غير الناضجة، أو تلك الناضجة أكثر عن اللازم، حتى لا تكون فاقدة للقيم الغذائية المطلوبة ولن تجف بالشكل المطلوب، حتى الطعم لن يكون لذيذاً كما يجب.

ثانياً: قم بتحضير الفاكهة

- اغسل الفاكهة

اغسل الفاكهة التي اخترتها تحت ماء جار وبارد، وقم بفركها جيداً لتتخلص من أي أوساخ ظاهرة، ثم قم بتجفيفها بمنشفة نظيفة بعد الانتهاء. أما الفواكه الصغيرة مثل الكرمة من التوت والعنب فيمكنك أن تقوم بوضعها في مصفاة وشطفها جيداً.

- تقطيع الفاكهة

قم بتقطيع الفاكهة الكبيرة إلى شرائح رفيعة يتراوح سمكها بين 1⁄8 إلى 1⁄4 إنش أي ما يعادل 0.3 إلى 0.6 سم، فالفواكه الصغيرة مثل العنب والتوت يمكن أن تترك سليمة، أما تلك التي تحمل البذر يمكن أن يتم تقطيعها إلى نصفين ونزع البذر منها، وتخلص من أي أوراق أو فروع.

- ضع الفاكهة على ورق الخبز ( parchment paper )

احرص على أن لا تلمس كل شريحة من الفاكهة الأخرى، يمكنك أن تضعها على رف التجفيف في الهواء الطلق.

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ثالثاً: تجفيف الفواكه

بعد أن تقوم بإعداد الصينية التي ستدخل الفرن، قم بتسخين الفرن أولاً إلى أدنى مستوى بحوالي 150-200 درجة فهرنهايت أي ما يعادل 50 درجة سيلزيوس، فأنت فقط تحتاج لتجفيف الفاكهة وليس تسويتها بشكل كامل، وبعد أن تتأكد من وصول درجة الحرارة في الفرن المطلوبة قم بإدخال الصينية.

- عدد ساعات التجفيف

تعتمد ساعات الجفاف على نوع الفاكهة، وتتراوح ما بين 4 إلى 8 ساعات في الغالب، وضع عينك على الفاكهة حتى تتأكد من ذبولها دون أن تحترق، فعملية التجفيف في الفرن تأخذ وقتاً طويلاً، لذلك لا تحاول أن تقوم بزيادة الحرارة لتسرع من عملية التجفيف، حتى لا تحرقها، وقم بإخراج الفاكهة من الفرن بعد أن تتأكد من جفافها وأنها قابلة للمضغ وليست مقددة أو مقرمشة.

- التخزين

قم بالتخزين في حاوية محكمة الغلق في مكان بارد، إن استخدمت هذه الطريقة فستبقى الفاكهة صالحة للاستخدام لمدة 9 إلى 12 شهرا، وعموماً يفضل استخدام الفاكهة واستهلاكها عند فتحها، أو يتم حفظها في كيس محكم الغلق في الثلاجة لمنع أي تلف. ويمكن استخدام هذه الطريقة إن كانت الفاكهة لم تجفف بالأساس جيداً.

استخدامات الفاكهة المجففة

يمكنك استخدام الفاكهة المجففة في الطبخ أو الخبز أو الأكل كما هي، كما يمكنك إعادة ترطيب الفاكهة من خلال طهيها أو نقعها في الماء الدافئ، وأيضًا يمكن استخدام هذه الطريقة مع فواكه مثل التفاح، الخوخ، المشمش والكمثرى.

أما الفواكه مثل المانغو فيمكن إعادة ترطيبها من خلال وضعها في الماء البارد لمدة ساعة قبل الاستخدام.

طريقة أخرى لتجفيف الفواكه

اختر يوما حارا على الأقل 86 درجة فهرنهايت أو ما يعادل 30 سيلزيوس، فالتجفيف في الهواء الطلق يحتاج لعدة أيام ليجف، لذلك تحتاج إلى عدة أيام متتالية من الحرارة المطلوبة، ويجب أن تكون الرطوبة أقل من 60% عند التجفيف، كما يجب أن يكون الجو مشمسا، وعليك اختيار صواني من الستانلس ستيل أو من التفلون المغطى بالألياف الزجاجية أو البلاستيك وضع الفاكهة عليها، وأيضا تصلح الأنواع المصنوعة من الخشب، لكن تجنب المصنوعة من الخشب الأخضر والصنوبر والأرز، والبلوط، والخشب الأحمر، وتجنب استخدام المعدات المنزلية المصنوعة من القماش.

التعرض للشمس، وقم بتثبيت الصينية على حاجزين متقابلين لتضمن أن تكون بعيدة عن الأرض، وعليك القيام أيضًا بتغطيتها بشكل فضفاض بقماش قطني، وقم بتعريضها لأشعة الشمس مباشرة، واحرص على إبعادها عن الأرض الرطبة، لتكون معرضة للهواء، كما يمكنك القيام بوضع طبقة من القصدير أسفل الصينية لتضمن المزيد من أشعة الشمس وسرعة التجفيف.

أما في الليل، فقم بوضع الصينية أسفل حاجز لمنع وصول الرطوبة لها، وانتظر أياما لتحصل على النتيجة المطلوبة.

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