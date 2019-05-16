تعرفي على طريقة عصير التمر هندي

المكونات

كوب من التمر هندي مقطع.

السكر حسب الرغبة وفي العادة يصبح نصف كوب.

2 لتر من المياه.

طريقى التحضير:

لتحضير عصير التمر الهندي أحضري إناء وضعي المياه والتمر الهندي معًا، ثم اتركيهم حتي الغليان، وتبدأ قطع التمر الهندي في الذوبان، ثم اتركيه ليبرد وبعد ذلك ضعيه في مصفاه وضعي تحتها إناء عميق وقومي بصب المقدار وأبدئي بعصر ما تبقى في المصفاة بيداك، حتى يتم تصفية كل القطع، وقومي بتقليبه ووضع السكر حسب رغبتك وضعيه في الثلاجه، وسيكون لديك أفضل عصير من عصائر رمضان المنزلية.

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