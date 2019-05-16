تعرفي على طريقة عمل عصير الخروب

القاهرة - لايف استايل
المكونات
عدد 3 كوب من الخروب المجروش قطع.
عدد 1 كوب من السكر.
2 لتر من الماء.
لتحضير الخروب احضري إناء غير قابل لللصق، ثم قومي بوضع كمية الخروب واتركيها على النار مع التقليب لمدة 2 دقيقة، حتي تبدأ رائحته في الصعود، ثم ضعي مقدار السكر مع التقليب حتى يبدأ السكر في التكرمل، ثم ضعي مقدار الماء، وقومي بالتقليب ثم اتركيه ليغلي، لمدة 20 دقيقة، وبعد ذلك اتركيه ليبرد ثم قومي بتصفيته وضعيه في زجاجات وضعيه في الثلاجة ليبرد، واستمتعي بألذ مشروب خروب من عصائر رمضان.
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