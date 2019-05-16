تعرفي على طريقة عمل الكريم كراميل

المكونات

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ثلاث وحدات من صفار البيض

ثلاث ملاعق من الماء

كوب وربع من الحليب

كوب ونصف من القشطة المعلبة

ملعقة من الفانيليا السائلة

نصف كوب من السكر

ثلاث بيضات

طريقة التحضير

يوضع نصف كمية من السكر مع الماء فى إناء على نار متوسطة ويضاف إليهم عصير الليمون ويتم التحريك حتى يصبح اللون ذهبياً على أطراف الخليط.

نقوم بخفض درجة الحرارة على الإناء حتى يصبح كل الخليط ذهبياً ويجب الإنتباه هنا حتى لا يحترق السكر ويؤثر على جودة الكراميل.

يتم تحضير القالب ووضع الخليط به بسرعة حتى لا يتجمد.

نقوم بتسخين اللبن مع القشطة دون أن يصل إلى مرحلة الغليان.

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نحضر إناء به البيض مع الفانيليا، البيض والسكر وبعد ذلك يتم إضافة اللبن تدريجياً مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط كثيفاً و تبدأ الرغوة فى الظهور على الوجه.

يتم إضافة الخليط فى القالب ونضعه فى الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 30 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبياً مع الحرص على إبقاء الكريم طرياً .

يتم إخراجه من الفرن ويوضع بالثلاجة ليلة كاملة ويزين بكرات من الكريمة او القليل من المكسرات.

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