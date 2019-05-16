إليكِ خطوات بسيطة لشوربه العدس على الطريقة التركية

القاهرة - لايف استايل المقادير

كوب ونصف من العدس الأحمر

7 أكواب من الماء

حبة بصل مفرومة

4 فصوص من الثوم

ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة من الملح

للتقديم

بصل مكرمل مفري طريقة التحضير

في وعاء عميق للطهي، ضعي العدس والبصل المفروم مع الماء والكمون على النار. خففي النار واتركي الخليط يغلي على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة. إرفعي وعاء الطهي بعيدًا عن النار واتركيها حتى تهدأ حرارتها. Advertisements ضعي الشوربة في الخلاط على دفعات حتى يتم الخلط جيدًا. عند الحصول على قوام ناعم، إغلي الشوربة لدقيقتين ثم قدميها مع الخبز المحمص والبصل المفري المكرمل. بالهنا والشفا. قد يهمك أيضا:طريقة تحضير شوربة الدجاج بالكاري وحليب جوز الهند طريقة تحضير شوربة الدجاج المكسيكية للرجيم

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