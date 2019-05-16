طريقة عمل المكرونة بالجمبري والبشاميل

القاهرة - لايف استايل المقادير : 250 غرام جمبري مقشر ومنظف

1/2 علبة مكرونة ( الشكل حسب الرغبة )

2 ملعقة كبير من الدقيق

1 ملعقة صغيرة فص ثوم

4 ملاعق كبيرة من الزبدة

1 كوب حليب سائل

1 كوب جبنة تشيدر مبشورة

2 علبة قشطة

ملح وفلفل حسب الرغبة

رشة جوزة الطيب طريقة التحضير : سخني الفرن لدرجة حرارة 200 درجة مئوية

تسلق المكرونة حسب الأرشادات على العبوة

يتم تسخين ملعقة كبيرة من الزبدة ويضاف عليها الثوم و الجمبري ويحرك لمدة 3-4 دقائق ثم يترك جانباً

لعمل البشاميل : في وعاء يتم تسخين 3 ملاعق من الزبدة ويضاف إليها الدقيق ويحرك حتى يتم تحميص الدقيق تقريباً يحتاج 1-2 دقيقة ، ثم يضاف الحليب بالتدريج مع التحريك المستمر ثم تخفف النار حتى يصبح الخليط كثيف ومتماسك ، يرفع الوعاء من على النار وأضيفي القشطة والجبنة وجوزة الطيب والملح والفلفل.

في صينية الخبيزنضع المكرونة وفوقها الجمبري وخليط البشاميل ويحرك معاً حتى يتجانس الخليط .

يوضع في الفرن ويخبز لمدة 15-20 دقيقة .

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