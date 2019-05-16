تعرفي على طريقة تحضير الكوسة المشوية

القاهرة - لايف استايل المقادير: - 4 أكواب سبانخ طازجة

- 5 حبات كوسة متوسطة الحجم مقطعة شرائح سميكة

- 1 حبة فلفل أصفر مقطعة مربعات

- 1 كوب شمندر مقطع مربعات

- ½ كوب ذرة

- ½ كوب جبن ماعز

- ¼ كوب صنوبر

- بهارات تندوري

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون طريقة التحضير:

- تخلط الكوسة بقليل من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من بهارات التندوري ثم تشوَى على النار، وتترك لتبرد.

- توضع السبانخ في صحن التقديم، وتوزع فوقها قطع الكوسة ثم يُنثر عليها الشمندر والذرة وجبن الماعز، تُزيّن بالصنوبر. قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضير كوسة محمرة طريقة إعداد وتحضير كوسا محشي مع صلصة طماطم

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