أحمد الملا يوضح الحالات التي تُمنع فيها "الحامل" من الصيام

أوضح الدكتور أحمد عاصم الملا، استشارى الحقن المجهرى والمناظير النسائية، أن هناك بعض الحالات التى يمنع فيها الحامل من الصيام وذلك إذا أخبر الطبيب بانخفاض وزن الجنين أو قلة السائل اﻷمنيوسي حوله خاصة في الثلاثة شهور اﻷخيرة من الحمل.

وقال الدكتور أحمد عاصم الملا أن الحوامل المريضات بأمراض المسالك البولية التي تتطلب بجانب العلاج الطبي تناول الكثير من السوائل يمنعن من الصوم , كما أن المنع يكون للحوامل المريضات بداء السكري المعتمدات على اﻷنسولين؛ لإمكانية تعرضهن لخطر الهبوط الحاد بالسكر أو ظهور الأسيتون بالدم خلال فترة الصيام والمصابات بالتهاب مزمن بالرئة ناتج عن ربو شعبي يفضل إعطاؤهن بخاخات للاستنشاق، وننصحهن بالإفطار إذا تأثرت حالتهن الصحية العامة.

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وأضاف الدكتور أحمد عاصم الملا أنه يمنع الصوم أيضا للحامل التي سبق لها الإصابة بجلطات بالأوعية الدموية وفي حالة الحمل بتوأم أو أكثر ينصح الأطباء الأم الحامل بالإفطار, كما يمنع صوم الحامل فى حالات تسمم الحمل بكل أنواعه، حيث تظهر على شكل ارتفاع في ضغط الدم وزيادة وزن الجسم نتيجة لاحتجاز السوائل والأملاح مع ارتفاع نسبة الزلال في البول.

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وأشار الدكتور أحمد عاصم الملا أن الجنين يصله غذاؤه كاملا عن طريق دم الأم ، بغض النظر إن كانت الأم بحالة صيام أم لا، فإن كانت الأم صائمة فإن التغذية للجنين ستتوفر عن طريق مخازن جسمها، فتخرج من هذه المخازن المواد الأساسية اللازمة لنمو الجنين وتمر عبر الدم إلى المشيمة وبسهولة فتتأمن حاجته كاملة، ففي حالة الصيام تكون الأم هي الصائمة وأما الجنين فلا يكون صائماً.

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