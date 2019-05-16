ميغان ماركل تُرسل رسالة اعتذار لزميلاتها في الثّانويّة

أرسلتْ دوقة ساسكس ميغان ماركل، رسالة اعتذار لزميلاتها في ثانويّة "Immaculate Heart High School"، مَختومة بختم قصر كينسغنتون، قَبلَ يومٍ واحدٍ فقط من إنجابها طفلها الأوّل "آرتشي هاريسون".

وكشفتْ المدرسة عن مُحتوى الرّسالة عِندما ألقتْ إحدى زميلات ميغان خِطابًا على مسامع خرّيجات عام 1999، وذلك في حدث لمّ شملهنّ، الذي أقامته المدرسة الواقعة في لوس أنجلوس.

واعتذرتْ دوقة ساسكس في الرّسالة، عن عدم تمكّنها من الانضمام إلى 37 فتاةٍ ذهبتْ معهنّ إلى نفس المدرسة، في حدث لمّ الشّمل. لكنّها كانت حاضرةً بكلمات رسالتها وصورها من الكتاب السّنوي للمدرسة.

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ورّغم عدم تمكّنها من الوجود في مثل هذا الحدث فإنّ زميلات ميغان السّابقات تفهمّن موقفها، فقد كانت على وشك الولادة، ولا تستطيع السّفر من لندن إلى هوليوود، وكُنّ يتطلّعن للقائها، والحديث معها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ طالبات المدرسة يتذكرنَ ميغان تلك الفتاة العميقة، كما عبّرن عن حماسهنّ بحملها بأوّل أميرٍ بريطانيّ أميركيّ، وفي اليوم التّالي من الحدث، أنجبتْ ميغان طفلها الأوّل من الأمير هاري "آرتشي هاريسون ماونتبادن-ويندسور"، كما نشرتْ زميلات ميغان صورهنّ من حفل لمّ الشّمل، وهنّأنها بولادتها الطّفل الملكيّ. كما قامتْ ثانويّتها السّابقة بفعل الشّيء نفسه، بتهنئة هاري وميغان، والعائلة الملكيّة، بولادة آرتشي، مُتمنّين لهم السّعادة، والأمنيات الطّيّبة.

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