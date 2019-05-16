شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أضرار تسببها السمنة على جلدك وبشرتك أبرزها البقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيادة الوزن أو السمنة من أكثر الأشياء التى تعرض صحتك للضرر، حيث تزيد من ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان، كما يمكن أن يؤثر الوزن الزائد أيضًا على صحة بشرتك ومظهرها، فى هذا التقرير نتعرف على طرق تأثير زيادة الوزن على صحة البشرة والجلد، بحسب ما ذكر موقع chealth.



زيادة الوزن

البقع الداكنة

يمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى مقاومة الأنسولين، عندما يحدث هذا ، يمكن أن تتكوّن بقع داكنة مخملية على الجلد، خاصة في المناطق التي تطوى فيها الجلد وتتداخل مثل الركبتين والمرفقين والفخذ والإبطين والرقبة، قد تظهر البقع رمادية أو بنية أو سوداء.

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التجاعيد في الجلد

السمنة قد تحبس الرطوبة فى الجلد، والتي قد تصبح أرضًا خصبة للبكتيريا والفطريات، حيث أن الطفح الجلدي أو الحكة يمكن أن ينتج عنها احمرار وكسر في الجلد يمكن أن ينزف أو يصبح حكة أو يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بعدوى الخميرة.

علامات التمدد أو الأسترتش ماركس

عندما يتم زيادة الوزن أو فقدانه بسرعة، قد تظهر علامات التمدد على سطح الجلد، تبدأ علامات التمدد باللون الوردي ثم تصبح حمراء تدريجية ثم أرجوانية.

الدوالى

قد يؤثر الوزن الزائد على الأوردة في ساقيك وتؤدي إلى توسع الأوردة وتمزق الشعيرات الدموية السطحية وتتكون دوالى الساقين.