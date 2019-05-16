شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب الاسهال أهمها العدوى البكتيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الأشخاص يعانون من الإسهال خاصة الأطفال بسبب مشاكل الجهاز الهضمى وحساسية الألبان، وحسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، فإن أبرز أسباب الإسهال هى

أسباب الإسهال

قد يكون الإسهال بسبب عدوى فيروسية مثل فيروس الروتا أو الأنفلونزا والذى يسبب القىء والإسهال وألم شديد فى البطن مع السعال والعطس.



اسباب الاسهال

2: العدوى البكتيرية تسبب الإسهال مثل السالمونيا أو المكورات العنقودية يصاحب ذلك دم فى البراز وحمى وقىء مستمر.

3: قد يكون سبب الإسهال عند الأطفال الرضع هو عدم اكتمال نمو الجهاز الهضمى عندهم.

4:تناول الطعام أو الشراب الملوث غير المغسول جيدا، أو استخدام زجاجات الحليب غير المعقمة جيدا، حيث أنها قد تنقل العدوى والبكتيريا وتسبب الإسهال والغثيان.



اسباب الاسهال

وتظهر على الطفل بعض العلامات التى تدل على إصابته بالإسهال وهى:

أعراض الإسهال

1: يكون براز الطفل سائلا ولينا ويكون أكثر من خمس مرات فى اليوم .

2: البكاء المستمر نتيجة ألم شديد فى البطن.

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3:ارتفاع شديد فى درجة حرارة الجسم.

4: الغثيان والقىء الشديد.

5:يفقد الطفل شهيته وبالتالى يتعرض لنقص الوزن الشديد.

6:تظهر على الطفل علامات التعب الشديد وشحوب الوجه.



اسباب الاسهال

وهناك بعض النصائح التى تساعد فى علاج الإسهال ولكن مع استشارة الطبيب ومعرفة السبب ووصف العلاج المناسب وهى:

نصائح لعلاج الإسهال عند الأطفال الرضع

1: الابتعاد عن تناول الاطعمة التى تسبب الإسهال ومنها البطيخ والكنتالوب .

2: الاهتمام بنظافة الادوات الخاصة بالأطفال وغسل الطعام جيدا.

3:الابتعاد عن أماكن الزحمة والتى تنتشر فيها البكتيريا والجراثيم، منعا لانتشار الأمراض.