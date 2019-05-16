5 أشياء تؤثر سلبيا علي صحة الحامل والجنين.. أغربها التعرض للشمس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمل من أهم الفترات التى تمر على المرأة فى حياتها، وتتأثر صحة المرأة الحامل بالعادات والأشياء الخاطئة التى تقوم بها فى هذه الفترة، فى هذا التقرير نتعرف على بعض الأشياء السيئة التى يجب تجنبها أثناء فترة الحمل، بحسب موقع " hindustantimes".
من العادات الخاطئة التى يجب أن تتجنبها الحامل قدر الإمكان أثناء الحمل هو التوتر الشديد، حيث أظهرت دراسة أن الإجهاد أثناء الحمل قد يتسبب في التأثير بشكل سلبي علي الإناث عند البلوغ، يظهرهن في صورة مرهقة ومتعبة.
لأن آشعة الشمس هى المصدر الرئيسى لفيتامين د، اللازم لصحة العظام والأسنان، وأظهرت دراسة أجرتها المعاهد الأمريكية للصحة أنه من بين النساء اللواتي يخططن للحمل بعد فقد الحمل، كانت النساء اللائي لديهن مستويات كافية من فيتامين (د) أكثر عرضة لأن يصبحن حوامل وأنجبن مولودًا حيًا، مقارنةً بالنساء اللائي لديهن مستويات غير كافية من فيتامين د.
ما تأكله يمكن أن يؤثر تأثيرا عميقا على نمو طفلك، ووفقاً لدراسة أجرتها جامعة أوريجون للصحة والعلوم أن هناك صلة بين عادات التغذية للأم وتأثيرها على نمو الطفل.عدم ممارسة الرياضة بما يكفي تشجع دراسة إسبانية النساء على ممارسة الرياضة خلال فترة الحمل، بعد اكتشاف أن التمرين يمكن أن يكون له مزايا واضحة لكل من الأم والطفل، وهذا يتعارض مع المعتقدات السابقة التي تتساءل عما إذا كان يمكن للمرأة ممارسة الرياضة بأمان أثناء الحمل. السمنة قبل الحمل
مؤشر كتلة الجسم قبل الحمل أمر بالغ الأهمية لصحة طفلك في المستقبل، حيث يعتقد الباحثون أن السمنة قد تؤدي إلى اضطرابات التمثيل الغذائي في الأبناء فيما بعد.
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