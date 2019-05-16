شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البنجر أبرزها خفض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البنجر من أكثر الأطعمة ذات الفوائد الصحية، ويمكن إضافته للسلطة والأطباق المختلفة لإضفاء قيمة غذائية إلى طبقك، ويمكن أيضاً شرب عصيره، من خلال هذا التقرير نتعرف على فوائد البنجر على صحتك، بحسب ما ذكر موقع " standard media.



فوائد البنجر

فوائد البنجر

على الرغم من احتواء البنجر على أعلى نسبة من السكر في جميع الخضروات، إلا أن معظم الناس يمكنهم تناول جذور البنجر بأمان عدة مرات في الأسبوع لفوائده الصحية التى تشمل:

خفض ضغط الدم

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون عصير البنجر يومياً ينخفض لديهم ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، حيث يُعتقد أن النترات أو المركبات الموجودة في عصير البنجر والتي تتحول إلى حمض النتريك في الدم وتساعد على توسيع الأوعية الدموية وتخفيفها، هي السبب، لذا يمكن شربه لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.



البنجر

زيادة النشاط والطاقة

شرب البنجر يساعد فى زيادة مستويات الطاقة لديك، ووفقا لدراسة صغيرة أجريت عام 2012، فإن شرب عصير البنجر يزيد من مستويات نترات البلازما ويعزز الأداء البدني.

الوقاية من السرطان

أظهرت الأبحاث أن مستخلص البنجر يقلل من فرص تكون الأورام، ويتم إجراء دراسة حالياً لاستخدام مستخلص البنجر في علاج سرطان البنكرياس وسرطان الثدي والبروستاتا.

Advertisements



فوائد البنجر

يدعم صحة الكبد

أثبت عصير البنجر أنه جيد بما فيه الكفاية لمساعدة كبدك على القيام بدوره فى التخلص من السموم فى الجسم، حيث يساعد في عملية إزالة السموم لأنه يحتوي على البيتين وهي مادة تساعد على منع أو تقليل الترسبات الدهنية في الكبد.

غنى بالمغذيات والألياف

يحتوي البنجر على نسبة عالية من فيتامين C المعزّز للمناعة والألياف والمعادن الأساسية مثل البوتاسيوم (وهو معدن أساسي لصحة الأعصاب ووظيفة العضلات) والمنجنيز (وهو معدن مفيد لعظامك والكبد والكليتين والبنكرياس)، يحتوي البنجر أيضًا على فيتامين (ب) ، مما يساعد على تقليل خطر العيوب الخلقية عند الأطفال عند الولادة .



ما هى فوائد البنجر

يمنع الالتهابات

يحتوى البنجر على مادة الكولين، وهى من المواد الغذائية الهامة التى تساعد في النوم وحركة العضلات والتعلم والذاكرة، يساعد الكولين أيضًا في الحفاظ على بنية الأغشية الخلوية، ويساعد في نقل النبضات العصبية ، ويساعد في امتصاص الدهون ويقلل الالتهاب المزمن.

تحسين الهضم

بسبب المحتوى العالي من الألياف، يساعد البنجر على منع الإمساك وتعزيز عمل الجهاز الهضمي الصحي.