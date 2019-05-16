شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رحلة الطعام من فمك إلى الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإمساك من المشكلات الصحية الشائعة التى تصيب الكثيرين، ولكن هل فكرت فى كيفية حدوث عملية الإمساك داخل جسمك منذ اللحظة التى تتناول فيها الطعام إلى حدوث مشكلة تسبب الإمساك، هذا ما سنتعرف عليه فى هذا التقرير، بحسب ما ذكر موقع Health 24.

ماذا يحدث بعد تناول الطعام؟

-عندما تأخذ قطعة من الطعام، تبدأ في مضغها، وتقسيمها إلى قطع أصغر.

-تطلق الغدد اللعابية اللعاب في وقت واحد لمساعدتك على مضغ الطعام.

-تبدأ الأنزيمات الموجودة في اللعاب في هضم الكربوهيدرات في الطعام بينما لا تزال تمضغه، ثم يرفع لسانك باتجاه البلعوم (الحلق)، من خلال صمام عضلي يسمى العضلة العاصرة المريئية، والذي يفتح للسماح للطعام بالمرور.

-مع دخول الطعام إلى المريء، تتأرجح عضلات المريء، وتتقلص لإنتاج حركات، تسمى "الانقباضات التمعجية"، التي تدفع الطعام إلى أسفل باتجاه معدتك.

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-مثل المريء، تكون جدران المعدة قوية وتتقلص من أجل تقسيم الطعام إلى أجزاء أصغر بينما تقوم الغدد الموجودة في المعدة بإطلاق عصارات المعدة لهضم البروتينات والدهون.

-تنتقل هذه المادة إلى الأمعاء الدقيقة حيث يستمر جسمك في استخراج جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها، بعد ذلك ، بعد إزالة الأمعاء الدقيقة الخاصة بك كل جزء أخير من المواد المفيدة من الطعام، ينتقل الباقي غير القابل للهضم إلى الأمعاء الغليظة - وهذا هو المكان الذي تبدأ فيه المشكلة عادة.



اسباب الامساك

اسباب حدوث الامساك

وهناك العديد من أسباب الإمساك، معظمها مجهول ولكنها -على سبيل المثال - ، بعض الأشخاص يمرلديهم الطعام ببطء للقولون وتصبح حركة القولون بطيئة.

في حالات الإمساك ، قد يتحرك الطعام ببطء شديد، مما يؤدي إلى قضاء الكثير من الوقت في القولون حيث يتم امتصاص الكثير من الماء وينتج عن ذلك براز جاف قد يكون عالقًا ومن الصعب طرده، و الجفاف هو السبب الأساسي لمعظم حالات الإمساك.

هناك العديد من الأسباب المحتملة الأخرى للإمساك: منها متلازمة القولون العصبي، وبطء انتقال القولون، وكذلك النظام الغذائي يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً وبعض الأدوية يمكن أن تسبب الإمساك أيضًا، كما يمكن لبعض الأشخاص المصابين بمرض السكري أو الأمراض العصبية أو الغدة الدرقية الخاملة الإصابة بالامساك.