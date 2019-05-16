شكرا لقرائتكم خبر عن لو داخل على امتحانات..النوم أقل من 8 ساعات يعرضك للرسوب بنسبة 40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن طلاب السنة النهائية الذين لا يحصلون على ثماني ساعات من النوم كل ليلة يقلل فرص التخرج بنسبة 40%.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن الحرمان من النوم مرتبط بانخفاض متوسط الحصول على درجات النجاح.

وقال الباحثون إن الحرمان من النوم أمر شائع بين الطلاب، وغالبا ما يمزجون بين الدراسة ومواقع التواصل الاجتماعي مع العمل بوظيفة بدوام جزئي.



الحرمان من النوم

وتابع الباحثون إن الحرمان من النوم يبطئ التعلم، ويؤثر على الذاكرة، ويجعل الطلاب أكثر عرضة لترك الفصل الدراسى من أجل اللحاق بالنوم.

وللتأكيد على نتائج الدراسة، حلل الباحثون من جامعة ولاية مونتكلير وجامعة روتجرز بيانات أكثر 7000 شخص، وتم استجواب الطلاب حول شعورهم بالحرمان من النوم، وكيف كانت صحتهم.

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الحرمان من النوم

وقد سُئلوا عما إذا كانوا يدخنون، وما إذا كانوا يشربون الكحول، ومدى ممارستهم للرياضة، وتقييم مدى شعورهم بالرضا عن الحياة، وتم الحصول على المعدل التراكمي للطالب في نهاية الفصل الدراسي من المدرسة، وأظهرت النتائج أن قلة النوم المزمنة كانت مرتبطة بانخفاض المعدل التراكمي للتحصيل والتركيز

ووجد الباحثون أيضًا أن أولئك الذين أبلغوا عن الحرمان المزمن من النوم في السنة الأولى من العمر كانوا أقل عرضة للتخرج بنسبة 40%.

أما أولئك الذين أبلغوا عن الحرمان المزمن من النوم خلال السنة الأولى من العمر وكبار السن فكانوا أقل عرضة للتخرج بنسبة 25%.

جدير بالذكر أن دراسة استقصائية أجرتها جامعة فرجينيا كومنولث في عام 2010 أن ما يصل إلى 70% من طلاب الجامعات محرومون من النوم.