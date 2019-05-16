اضرار الافراط فى شرب العرقسوس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العرقسوس أحد أشهر المشروبات التى تقدم فى رمضان بشكل خاص، وله الكثير من الفوائد الصحية ولكن أيضا له اضرار لبعض الحالات المرضية، أو عند الإكثار منه.

عند استخدامه كمنتج غذائي، من غير المرجح أن ينتج العرقسوس فوائد صحية أو آثار جانبية، وعند استخدامه كمنتج طبى، قد ينتج عرق السوس تأثيرات مرغوبة على الجسم.



مشروب العرقسوس

قد تشمل استخدامات العرقسوس التي لم تثبت صحتها البحثية وفقا لتقرير موقع " everydayhealth" علاج الصدفية ، والقروح السرطانية ، ومتلازمة القولون العصبي، وارتفاع الكولسترول في الدم ، وتشنجات العضلات ، وآلام السرطان ، والتهاب المفاصل ، والنزيف ، وقرحة المعدة ، والعديد من الحالات الأخرى.

ولكن على الرغم من ذلك ليس من المؤكد ما إذا كان العرقسوس فعال في علاج أي حالة طبية، ولكنه يباع كمكمل عشبى،ولا توجد معايير تصنيع مُنظمة معمول بها للعديد من المركبات العشبية ، وقد وجد أن بعض المكملات الغذائية المسوقة قد تلوثت بالمعادن السامة أو غيرها من الأدوية.



اضرار العرقسوس 1

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حالات تمنع شرب العرقسوس

يجب ألا تستخدم هذا المنتج إذا كنت تعاني من حساسية العرقسوس ، أو إذا كان لديك:

انخفاض مستويات البوتاسيوم في دمك (نقص بوتاسيوم الدم). سرطان فى الماضي أو الحالي في الثدي أو المبيض أو الرحم . وجود تاريخ فى بطانة الرحم أو الأورام الليفية الرحمية. كنت تعانى من مرض بالكلى أو القلب أو اضطراب الأعصاب. إذا كنت تأكل الكثير من الأطعمة المالحة.

قد يؤدى تناول كميات كبيرة من العرقسوس أثناء الحمل إلى زيادة خطر الإجهاض أو المخاض المبكر، لذلك يجب تجنب العرقسوس أثناء الحمل أو الرضاعة أيضا لأن العرقسوس يمكن أن ينتقل إلى حليب الأم أو يمكن أن يضر الطفل الرضيع.



اضرار العرقسوس

اضرار العرقسوس

على الرغم من عدم معرفة جميع الآثار الجانبية ، يُعتقد أن عرق السوس يمكن أن يكون آمنًا عند تناوله لفترة قصيرة من الزمن لا تزيد عن 4 أسابيع.

قد يتسبب العرقسوس فى ظهور علامات حساسية بالجسم يجب التوقف عن شربه فورا إذا ظهرت: صعوبة في التنفس و تورم فى الوجه، والشفتين واللسان، أو الحلق.

استخدام عرق السوس على المدى الطويل قد يسبب آثار جانبية خطيرة، توقف عن استخدام هذا المنتج في الحال إذا كان لديك:

ضعف ، وفقدان الحركة في أي جزء من الجسم .

ارتفاع ضغط الدم ، و صداع شديد ، عدم وضوح الرؤية ، نزيف في الأنف ، ضيق في التنفس .

انخفاض البوتاسيوم ، ومعدل ضربات القلب غير المتكافئ ، والعطش الشديد ، وزيادة التبول ، وعدم الراحة في الساق ، وضعف العضلات .

علامات اضطراب الدماغ مثل مشاكل فى الذاكرة ، الهلوسة ، الأفكار أو السلوكيات غير العادية ، انخفاض اليقظة ، أو فقدان الوعي.

احتباس السوائل بالجسم.

مشاكل جنسية عند الرجال (فقدان الاهتمام ، العجز الجنسي ، مشكلة وجود النشوة الجنسية).