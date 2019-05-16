شكرا لقرائتكم خبر عن التدخين وضغط الدم.. عوامل تزيد من خطر تمدد الأوعية الدموية يمكنك التحكم بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يحدث تمدد الأوعية الدموية في المخ لأي شخص في أي وقت، حتى لو كان أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا. من المهم أن تفهم عوامل خطر تمدد الأوعية الدموية في الدماغ التي لا يمكنك تجنبها.

ما هو تمدد الأوعية الدموية في الدماغ

تمدد الأوعية الدموية في المخ وفقا لتقرير موقع " Reader’s Digest" هو عبارة عن كيس منتفخ أو وعاء دموي في المخ ، إذا تسربت الأوعية الدموية أو تمزقت ، يمكن أن يسبب نزيف في الدماغ ، والمعروف باسم السكتة الدماغية النزفية ، والتي يمكن أن تصبح مهددة للحياة بسرعة وتحتاج إلى علاج فوري.

نولد مع بقع ضعيفة في الشرايين، بعض الناس سيطورون تمدد الأوعية الدموية من هذه البقع الضعيفة، وأشارت الجمعية الأمريكية لجراحي الأعصاب أن العلماء لم يكتشفوا بعد الآلية الدقيقة وراء سبب ظهور أو تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، لكنهم حددوا بعض عوامل الخطر التي يمكن أن تزيد من فرصك في تطوير تمدد الأوعية الدموية في الدماغ بعضها يمكنك منعه .

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الاوعية الدموية

عوامل يمكن التحكم فيها لمنع تمدد الأوعية الدموية

ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى العديد من الحالات الصحية ، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وحتى تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، فعندما يتدفق الدم عند ارتفاع الضغط على مكان ضعيف في الشرايين ، يمكن أن تتمدد الأوعية الدموية .



ارتفاع ضغ طالدم

التدخين

على الرغم من اضراره على كامل الجسم إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى زيادة خطر إصابتك بتمدد الأوعية الدموية في الدماغ، حيث أثبتت الإحصائيات أن ما يتراوح بين 70 و 80 % من الأشخاص الذين يعانون من تمدد الأوعية الدموية هم من المدخنين الحاليين أو السابقين.



التدخين

تعاطي المخدرات

يعد استخدام الكوكايين أو الأمفيتامينات من أهم عوامل الخطر في تمدد الأوعية الدموية في الدماغ لأن تلك الأدوية ترفع ضغط الدم إلى مستويات خطيرة، قد تؤدى إلى تمزق الأوعية الدموية، كما قد تسبب تشوهات بسيطة في الدماغ تسمى التشوهات الوريدية التي نادراً ما تنزف.