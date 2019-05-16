شكرا لقرائتكم خبر عن للرياضيين وأصحاب المهن الصعبة.. 5 أطعمة ضرورية تناولها بعد المجهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "عرق وفرهدة ..بس نشاط وحيوية"، فبعد التمرين الرياضة يحتاج الجسم للتغذية السليمة التى تساعد على بناء العضلات والعظام بشكل صحي ولكن لا بد أن تحتوى على العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك بعض الأطعمة الضرورية لصحة الجسم بعد التمرين الرياضى



اكلات بعد التمرين

1:يجب تناول الأطعمة التى تحتوى على البروتين بعد التمارين الرياضية وذلك لأن الجسم يفقد العناصر الغذائية والبروتينات فى الجسم ومع تناولها بعد التمرين يساعد ذلك على بناء العضلات وتقويتها، ويوجد فى ذلك اللحوم والبيض .

2:الاهتمام بتناول الاطعمة التى تحتوى على كربوهيدرات ومنها التونة، فهى تعمل على تعزيز صحة وقوة العضلات وحمايتها من الترقق والهشاشة.

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3:الشوفان، يحتوى على البروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات الهامة لصحة العضلات وتقويتها بعد التمرين.



تمرين

4:سمك السلمون من الأطعمة الصحية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية والاوميجا 3 التى تحافظ على صحة العضلات والعظام.

5:يعتقد البعض أن تناول الدهون يبطء عملية الهضم بعد التمرين ويمنع امتصاص المواد الغذائية ولكن أثبتت الدراسات أن تناول الحليب بعد التمرين يعمل على تعزيزنمو العضلات وصحة الجسم عموما.

6: الموز، يحتوى على الكربوهيدرات والبوتاسيوم والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم والعضلات.