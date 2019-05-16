شكرا لقرائتكم خبر عن الصيام يحارب الالتهابات ويتحكم فى سكر الدم و يمنع السرطان والزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للصيام فوائد عديدة يثبتها الطب يوما بعد يوم، من التحكم فى الوزن إلى تحسين وظائف المخ والعديد من الوظائف الأخرى، وفيما يلي فوائد يحصل عليها الجسم بالصيام مدعومة بالأسباب العلمية وفقا لتقرير موقع " healthline"

1.يعزز التحكم في نسبة السكر في الدم

وذلك عن طريق الحد من مقاومة الأنسولين، وبالتالى يكون الصيام مفيد للأشخاض المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكر، بل ويخفض مستويات السكر في الدم للأشخاص المصابين بداء السكر من النوع 2.



التحكم في نسبة السكر في الدم

2. مكافحة الالتهابات

في حين أن الالتهابات الحادة هي عملية مناعة طبيعية تستخدم للمساعدة في مكافحة العدوى بالجسم، إلا أنه يمكن أن يكون للالتهاب المزمن عواقب وخيمة على صحتك مثل أمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل الروماتويدي

لقد وجدت بعض الدراسات أن الصيام قد يقلل من علامات الالتهاب وقد يكون مفيدًا في علاج الأمراض الالتهابية، مثل التصلب المتعدد.



الصيام مكافحة الالتهابات

3. الصيام يعزز صحة القلب وتحسين الكولسترول

وجدت بعض الأبحاث أن دمج الصيام في روتينك قد يكون مفيدًا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، حيث يقلل من مستويات الكولسترول الضار في الدم بنسبة 25٪ و 32٪ ، وكذلك الدهون الثلاثية فى الدم.



الصيام يحمى من الزهايمر

4. الصيام يعزز وظيفة الدماغ ويمنع أمراض الزهايمر والشلل الرعاش

أفادت دراسات على الحيوانات أن الصيام يمكن أن يحمي صحة الدماغ ويزيد من توليد الخلايا العصبية للمساعدة في تعزيز الإدراك، كما يحمي من الأمراض التنكسية العصبية، مثل مرض الزهايمرومرض الشلل الرعاش.

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الصيام يحمى من السمنة

5.الصيام يحمى من السمنة

وجدت الأبحاث أن الصيام على المدى القصير قد يعزز عملية الأيض عن طريق زيادة مستويات مادة النوربينفرين الناقلة العصبية ، والتي يمكن أن تعزز فقدان الوزن بنسبة تصل إلى 9 ٪ ويقلل بشكل كبير من دهون الجسم خلال 12-24 أسبوعًا .



إفراز هرمون النمو

6. الصيام يزيد من إفراز هرمون النمو

تشير الدراسات إلى أن الصيام يمكن أن يزيد من مستويات هرمون النمو البشري (HGH) ، وهو هرمون بروتين مهم يلعب دورًا في النمو والتمثيل الغذائي وفقدان الوزن وقوة العضلات، بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد الصيام في الحفاظ على مستويات ثابتة من السكر في الدم والأنسولين طوال اليوم، مما قد يزيد من مستويات هرمون النمو .



الصيام يمكن أن يؤخر الشيخوخة

7. الصيام يمكن أن يؤخر الشيخوخة ويطيل العمر

لقد وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الصيام قد يؤخر الشيخوخة ويطيل العمر، لكن الأبحاث البشرية لا تزال غير موجودة.



الوقاية من السرطان

8. الصيام يساعد فى الوقاية من السرطان وزيادة فعالية العلاج الكيميائي

تشير الدراسات على الحيوانات إلى أن الصيام قد يفيد في علاج السرطان والوقاية منه من خلال منع تكوين الورم، وزيادة فعالية أدوية العلاج الكيميائي فى تكوين السرطان